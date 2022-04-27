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【掃黃行動】警方中環搗疑賣淫場所　拘捕3名女子

社會 09:19 2022/04/27

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(警方提供)

警方今日（27日）表示，在中環搗破懷疑賣淫場所，檢獲一批證物，包括毛巾、床單、按摩油及記帳簿，拘捕3名女子。

警方指，根據線報及經深入調查後，昨日下午在中區展開掃黃行動，並於中環閣麟街一單位搗破一間懷疑賣淫場所。拘捕一名36歲姓陳女負責人涉嫌「管理賣淫場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），而另外兩名分別40及41歲本地女子則涉嫌「協助管理賣淫場所」被捕，她們及一名56歲本地男子亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），遂向他們發出定額罰款通知書。

警方初步調查顯示，上述3名被捕女子透過電話及社交媒體招攬客人，並提供服務。所有被捕女子現正被扣留調查。

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責任編輯：余思嵐

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