  • 29°C
香港時間 : 2022427日 (週三) 11:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】大灣區人人有份大抽獎4月27日接受報名　大奬中山市住宅連裝修總值約250萬元

休閒消費 09:31 2022/04/27

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

大灣區人人有份大抽獎4月27日接受報名。

大灣區共同家園青年公益基金推出「灣區新活新里程」大抽獎活動，4月27日起接受報名，年齡介乎18至45歲並持有有效港澳居民來往內地通行證的香港居民，成功登記為基金YO PLACE會員及持有大灣區青年卡，即可參加大抽獎，大奬為位於大灣區中山市精裝修的住宅單位一套，價值約250萬元，其他奬品包括2萬元生活簽賬額及人人有奬的交通津貼。基金指，活動鼓勵香港青年把握大灣區最新發展機遇，推動更多青年在大灣區發展。

最新影片推介：

「灣區新活新里程」大抽獎活動將於4月27日起接受報名，年齡介乎18至45歲並持有有效港澳居民來往內地通行證的香港居民，成功登記為基金YO PLACE會員及持有大灣區青年卡，即可參加大抽獎，大會將送出總值約250萬元的大獎 - 中山市「越秀．天樾灣」建築面積105平方米3+1房連精裝修住宅單位1套，以及20份2萬元及500份1,000元灣區生活簽賬額。

「灣區新活新里程」大抽獎活動詳情：

大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生表示，基金以「助青年 創明天」為使命，致力支持青年在大灣區升學、就業及創業等多方面的發展，為他們創造更好的平台，於大灣區發揮所長，一展抱負。基金今次推出「灣區新活新里程」大抽奬活動，藉以更好鼓勵香港青年於大灣區建立新生活、開拓新里程，融入大灣區發展藍圖。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

相關文章

【著數優惠】at.home消費券優惠折上折　餐檯椅組合低至5折＋額外扣減$1500優惠
17:02 2022/04/22
【著數優惠】at.home消費券優惠折上折　餐檯椅組合低至5折＋額外扣減$1500優惠
【快閃優惠】全線雪糕+雪條優惠迎夏　指定信用卡享額外折上折兼賺5倍積分
10:46 2022/04/22
【快閃優惠】全線雪糕+雪條優惠迎夏　指定信用卡享額外折上折兼賺5倍積分
【母親節2022】戶戶送預訂指定餐廳7折優惠　訂購指定食品可獲3D造型心意卡
12:26 2022/04/26
【母親節2022】戶戶送預訂指定餐廳7折優惠　訂購指定食品可獲3D造型心意卡

你可能感興趣

【著數優惠】at.home消費券優惠折上折　餐檯椅組合低至5折＋額外扣減$1500優惠
17:02 2022/04/22
【著數優惠】at.home消費券優惠折上折　餐檯椅組合低至5折＋額外扣減$1500優惠
【快閃優惠】全線雪糕+雪條優惠迎夏　指定信用卡享額外折上折兼賺5倍積分
10:46 2022/04/22
【快閃優惠】全線雪糕+雪條優惠迎夏　指定信用卡享額外折上折兼賺5倍積分
【母親節2022】戶戶送預訂指定餐廳7折優惠　訂購指定食品可獲3D造型心意卡
12:26 2022/04/26
【母親節2022】戶戶送預訂指定餐廳7折優惠　訂購指定食品可獲3D造型心意卡
中山 大灣區 交通

最高瀏覽

【詐騙短訊】網傳「百佳50周年」問卷贈禮券　百佳澄清沒有進行此活動
14:11 2022/04/26
【詐騙短訊】網傳「百佳50周年」問卷贈禮券　百佳澄清沒有進行此活動
【卵巢癌】港媽月內暴瘦15磅揭患4期卵巢癌　康復年半後復發兩年藥物索50萬
16:14 2022/04/26
【卵巢癌】港媽月內暴瘦15磅揭患4期卵巢癌　康復年半後復發兩年藥物索50萬
【DSE2022】中文閱讀卷考問內地哲學家周國平兩篇散文 指定篇章考《聲聲慢》
12:21 2022/04/26
【DSE2022】中文閱讀卷考問內地哲學家周國平兩篇散文 指定篇章考《聲聲慢》