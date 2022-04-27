【天氣預測】周末風勢頗大驟雨增多　熱帶氣旋路徑及強度存變數

▲ 本港地區今日天氣預測 大致天晴。(林宇翔攝)

天文台今日（27日）表示，華南地區雲量不多，預計日間有陽光，風勢不大，氣溫約32度，最高紫外線指數為9，屬甚高水平。隨著高空反氣旋增強，晴朗及炎熱天氣持續。展望下周一股東北季候風抵本港，同時南海或有熱帶氣旋生成，仍存相當大的變數，受以上天氣影響，屆時有雨帶覆蓋本港及南海北部，未來2至3日大致天晴炎熱，周日及周一風勢大，氣溫會稍下降。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

天文台預測本港地區今日大致天晴。早上沿岸有霧。日間天氣炎熱。吹輕微至和緩南至東南風。展望未來兩三日大致天晴及炎熱。下星期日及星期一風勢頗大，驟雨增多，氣溫稍低。

根據9天天氣預報，明天至周六大致天晴及炎熱，氣溫約。而周日至下周二多雲，有驟雨，氣溫降至23度。下周三則大致天晴，日間乾燥。

【TOPick診症室】3種常見癌患者適合哪些運動助康復 醫生拆解壓力增患癌風險



《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

