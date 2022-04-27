【聲生不息】傳歌神陳奕迅加盟助陣　劈價收100萬元「友情價」演出一集

▲ 陳奕迅傳中途加盟《聲生不息》，以酬勞100萬元一集「親民」演出。

TVB與內地電視台合製的音樂綜藝節目《聲生不息》日前首播，雲集香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將，當中新生代香港歌手曾比特（Mike）與「聲夢」小花炎明熹在首集表現亮眼，獲得不少讚賞。

今日（4月27日）有傳節目將邀得香港歌神陳奕迅（Eason）以特別嘉賓身份中途加入節目，不過只有一集亮相演出，但有傳酬勞約100萬港元，不過比起他以往的演出酬勞已屬「親民價」。

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自爆零收入

Eason早年轉戰內地工作，惟疫情影響令工作大減，一直留港休息。近日有指他將會「復出」亮相節目，加盟費與其他歌手李克勤、楊千嬅、林子祥、葉蒨文相同，同樣為每集100萬元。

據知，Eason前年亮相內地電視台的雙11晚會，唱3首歌已穩袋約200萬歌酬，今次可謂大打折扣。而且綜藝需要不停開會商量、綵排及錄影，工作量時間比純唱歌的商演較長，絕對是「親民價」演出。

願意收100萬酬勞拍一集，有指因節目主推粵語歌，可藉此再戰內地市場，助他日後舉行巡迴演唱會及接拍廣告工作；加上近兩年工作量大減，他曾開玩笑稱患上「荷包乾硬化」及「急性發錢寒」。

有消息指《聲生不息》不斷邀請重量級歌手參加，Eason為其中一個。有指他仍未與主辦方正式簽約，合約部份細節還未洽談好，但見節目播出首集後反應熱烈，Eason有意重新考慮加入節目。

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