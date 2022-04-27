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【大學校長】段崇智獲續聘為中大校長　任期3年由2024年生效

社會 09:57 2022/04/27

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段崇智獲續聘為中大校長，任期3年由2024年生效。（資料圖片）

香港中文大學今日宣布，校董會於昨天（26日）的會議上通過續聘段崇智為中大校長，任期三年，由2024年1月1日起生效。

校董會主席梁乃鵬博士表示，大學感謝段崇智多年來的領導和努力不懈的服務。校董會相信，中大在段崇智的領導下，將致力推展高瞻遠矚的五年策略計劃，帶領大學再創高峰。

段崇智衷心感謝校董會的支持，他表示：「我很榮幸獲得校董會的信任，並期待繼續與大學成員同心攜手，鞏固中大在教學、研究及創新方面的優勢，貢獻香港、國家以及全球社會。」

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責任編輯：李榮忠

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