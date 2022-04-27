【美食速報】人氣抹茶店Matchali首間旗艦店6月進駐星街小區　網站留Email可取得9折開業優惠【內附連結】

▲ 由即日起，大家到Matchali網站留下Email，更可先取九折開業優惠！

人生像咖啡，會苦一陣子，不會苦一輩子。經歷三個多月的禁晚巿長期留家的日子，或許像黑咖啡般入口苦澀，但隨著防疫措施鬆綁，食肆晚飯、健身、美容等活動再度活躍起來，香甜的回甘味也隨之而來！

今天大家終於迎來甘甜日子，可以出外走走，享受一杯高質手工咖啡，而最適合「啡友」小休喘息的地方，匯聚多間人氣咖啡店及餐廳的星街小區是不二之選！若然您也想念小區內轉角那間啡香瀰漫的精品咖啡店、或是輕食餐廳那香脆Bagel、又或是輕鬆純粹的寫意氛圍，不妨來這個「灣仔後花園」??氣，與久違的好友輕聚！

多間「星」級咖啡店及餐廳現已推出堂食及消費券優惠，令您的Coffee Break更稱心如意；另外也有發售一系列精品咖啡用品，讓一眾咖啡迷可以隨時隨地品嚐好咖啡。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

堂食及消費券優惠

近年星街小區已成為歎啡及慢步調的代名詞，集結象徵著「慢活」、「品質」與「潮流」的咖啡店、餐廳酒吧、精品店及畫廊，在熙來攘往的鬧市中，散發與別不同的靜謐悠閒。

繼有「咖啡界神話」之稱的Blue Bottle Coffee全港最大的三層分店登陸聖佛蘭士街之後，備受追捧的Matchali 首家旗艦店預計於今年6月落戶月街，從經典的手拂抹茶特飲、全新推出的咖啡系列及全日美食菜單，以及純素軟雪糕，為大家帶來全方位的滋味新體驗。由即日起，大家到Matchali網站留下Email，更可先取九折開業優惠！另外，萬勿錯過星街小區的其他咖啡小店，如APT. Coffee、R&R Bagels的堂食及消費券優惠，令你這趟咖啡之旅更豐盛滿足！

編輯：葉翠華