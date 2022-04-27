【愛護地球】Nespresso獲B型企業認證　港澳團隊推動種植實踐項目

▲ Nespresso 達到可持續性及社會責任範疇的最高標準。

咖啡品牌Nespresso今日宣布其全球業務獲得B型企業認證，這個總部位於瑞士的品牌加入由4,500間目標導向之企業所發起的國際性組織，達到B型企業對社會及環境責任和透明度的高標準。

Nespresso自1986年創立以來，一直對咖啡行業及其他領域發揮正面影響。其中幾項重要貢獻包括，採用Nespresso與雨林聯盟（Rainforest Alliance） 攜手建立品牌獨有的咖啡採購方法 「 Nespresso AAA Sustainable Quality™ 可持續品質計劃」、與公平貿易（Fairtrade）設立策略性聯盟，及啟動品牌全球鋁材咖啡粉囊回收計劃等等。除了這些全球舉措， Nespresso香港及澳門團隊亦積極在香港本地推動相關種植實踐項目。

Nespresso行政總裁Guillaume Le Cunff表示：「B 型企業認證反映我們 30年來對提倡可持續性、透明度以及成為負責任企業的承諾。能夠加入由一群擁有共同信念的企業所創建的B型企業社群，我們深信公司在追求獲利同時可以兼顧永續發展，我們為此感到非常驕傲。這項認證為我們的客戶帶來附加價值，向Nespresso愛好者足證他們所喜愛的咖啡品牌正透過正確而負責任的方式經營業務。最重要的是，獲得B型企業認證啟發我們繼續前行，做得更好，並加強我們對確保每一杯Nespresso咖啡能為世界帶來正面影響的承諾。」

▲ Nespresso宣布其全球業務獲得B型企業認證。

Nespresso港澳地區總經理林治平表示：「我們在全球的舉措必須得到本地行動的支持，例如透過本地回收計劃，包括鋁升級和使用回收 Nespresso 咖啡渣作為堆肥，以及與其他本地企業和組織合作以促進香港的可持續發展，致力把可持續發展願景成為香港和澳門的營運不可或缺的一部分。」

B Lab 瑞士創辦人Jonathan Normand表示：「B 型企業認證的流程針對公司對人類和地球帶來的影響，包括碳足印和對待員工等，進行嚴格而獨立的評估。對Nespresso而言，得到B 型企業認證是一個重要里程碑。我在此恭喜他們獲得這項成就，並希望他們繼續邁進可持續的發展方向。」

未來，Nespresso 會將B 型企業認證標章加入Nespresso 產品包裝和宣傳中，幫助消費者更了解Nespresso對於社會帶來的正面影響與實際行動，並協助他們做出更永續的購買選擇。

記者：Eric