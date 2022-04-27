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【上網電價】黃錦星：下調後價格仍具吸引力　投資者回本期在10年內

社會 10:20 2022/04/27

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黃錦星：收購價格仍具吸引力，投資者回本期仍然在10年以內。（資料圖片）

政府宣布下調上網電價至2.5元至4元，並鼓勵私營室外停車場安裝太陽能光伏系統（詳情即看【下一頁】）。環境局局長黃錦星表示，「上網電價」計劃推行至今3年，令到市場相當活躍，隨著可再生能源市場發展成熟，裝置的成本下降了3至4成。現時雖調低上網電價收購價格，但價格仍然具吸引力，又稱，投資者的回本期仍然在10年以內。

黃錦星在一個電台節目表示，計劃推展初期，當時只約200個私營可再生能源設備接駁至電網，因此當時將「上網電價」定在一個較高水平，令到市場相當活躍。因為有關技術成熟及穩定，投資成本下降，例如安裝太陽能板的成本下降了約3成至4成。現時調低上網電價收購價格，由每度電3至5元，調低至2.5至4元，價格仍然比一些國家優惠。

看回數據本地做裝置的成本，這幾年已下降約三、四成，同一個產品現在安裝可能比早幾年便宜幾成，所以適當調整上網電價，仍然很有吸引力。

黃錦星又稱，投資者的回本期仍然在10年以內，計劃仍然有吸引力。他強調，原有的計劃參加者，不會受下調「上網電價」所影響，形容越早參加越著數。

綠色和平項目主任伍漢林在同一個節目表示，今次「上網電價」降幅必定會拖長回本期，降低市民安裝再生能源設施的意欲。他又指，「上網電價」推出三年半來，接獲超過2萬宗申請，認為政府應把握時機，推廣可再生能源。

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責任編輯：李榮忠

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