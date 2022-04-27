【能量飲品】6歲男童誤飲能量飲品中毒腦死　昏迷留院6日母終忍痛拔喉

▲ 6歲男童誤飲能量飲品中毒死亡。

能量飲品可助大人提神，但原來對小朋友卻是毒物。墨西哥一名6歲男童早前就因誤飲能量飲品中毒，呈現腦死狀態，昏迷6日後，母親終忍痛同意醫生拔喉。

據外媒報道，6歲男童Francisco Cervantes在4月16日，前往位於墨西哥東北部城市馬塔莫羅斯（Matamoros）探望嫲嫲，由於太口渴，他隨手拿起嫲嫲家桌上的能量飲品「Monster Energy」，大口大口地喝下去，不料隨即感到身體不適，家人見狀立即將他送院。

院方診斷男童中毒，更判定他已處於腦死狀態，男童的媽媽原本仍抱有一絲希望，惟最終在男童昏迷6日後忍痛同意拔喉，讓兒子安詳地離去。

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能量飲品兒童不宜

雖然報道中沒有提及男童本身有沒有其他健康問題，但英國國民保健署（NHS）在內的多個醫療機構，都建議不要讓幼兒飲用能量飲品，因為成分中通常含有大量咖啡因和糖分。

事實上，幼兒因飲用能量飲品而死亡並非首次，路透社在2019年曾報道，美國有消費者組織聲稱，當地過去10年有34宗死亡個案，涉及多個品牌的能量飲品，當中亦包括幼兒，要求美國食品及藥物管理局（FDA）下令廠商在產品加上警告標籤。

不過，FDA當年回應指，有關死亡個案不一定與能量飲品有關，還有其他多種因素，例如死者本身健康狀況，以及其服用的藥物等。

▲ 父母最終忍痛讓院方拔喉。（facebook圖片）

食安中心建議

本港食物安全中心指出，多個國家均有懷疑飲用能量飲品引致心律失調、癲癇、腎衰竭和死亡的個案，而這些事件一般與不當飲用能量飲品有關，例如同時飲用含酒精飲料或飲用超過建議的分量。中心對市民有四項建議︰

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責任編輯︰王明芳