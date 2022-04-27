【KOL天后】處女監製節目頭炮嘉賓朱千雪　陳凱琳邀孖生弟弟上節目爆家庭內爆

▲ 陳凱琳的節目嘉賓好正！

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）近年為專心照顧家庭，刻意減產不拍劇集，積極轉戰KOL界，早前更獲頒發「品牌最愛」殊榮，據知當KOL的她於疫市下穩袋千萬元。

近日，Grace「升呢」任明珠台全新節目《Love Matter》的監製兼主持，Grace更碌盡人情咭廣邀好友擔任嘉賓，連孖生細佬也會現身節目。

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【KOL天后】陳凱琳當KOL年賺千萬獲「品牌最愛」殊榮 任節目監製訪問朱千雪

與朱千雪大談婚姻之道 孖生弟弟與太太同亮相

首集的嘉賓Grace便找來同樣港姐出身、現已成為大律師的朱千雪，兩人在拍攝現場一度以英語對話，聊得相當開心。

Grace是2013年港姐冠軍，朱千雪則是2012年港姐季軍，雖然二人不是同屆港姐，但出道年期相近，加上二人同樣已為人妻，難怪她們有不少共同話題。

談到如何打動千雪做嘉賓？Grace大讚對方很好，一口答應，二人更大談婚姻之道：「佢即時應承我，話如果嗰日唔使開工就得。我哋拍嗰日又撞正假期，佢都唔使開工，就做咗我第一個嘉賓。我哋嗰日講婚姻，點樣認識我哋丈夫，到今時今日一啲期望或者唔同嘅相處方法。」

至於問到節目嘉賓名單是否已定下來？Grace表示最期待可邀請其孖生弟弟亮相，因為其弟弟快將移民到加拿大，希望二人有個美好回憶：「因為細佬一直抗拒出鏡，始終佢唔係呢個行業嘅人，我就話家姐第一次做節目，你可唔可以支持吓？佢都好快應承咗我，可能會同太太一齊出鏡，傾傾愛情等話題。我覺得觀眾可能想睇姊弟係點相處，我哋幾Friend嘅！」

▲ （左）朱千雪與（右）陳凱琳談得很高興。

為何想當監製？

不過Grace毫無當監製的經驗，為何會突然有此想法，她說：「明珠台想製作自己嘅節目或劇集，知道我依家冇拍劇，工作時間充足啲，可以投入去做呢樣嘢，同埋自己都係鬼妹仔，好鍾意講英文。」

Grace續指：「佢哋問我有冇興趣做類似Talk Show嘅節目，講愛情，切實去實行嗰陣，開會嗰陣我會話不如咁樣咁樣啦，畀咗好多意見，佢哋話既然我做咗咁多Research，索性做埋監製啦！」

她又指在今次「處女下海」當監製，增長不少知識：「原來可以從呢樣嘢去學習剪片，搵嘉賓時可以寫埋稿，成個過程學到好多嘢。暫時開咗一日工，請咗三個嘉賓，拍攝時間比較長，漸漸拿捏到拍攝重點。」

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直指賺過千萬的報道不實 重題「粉身碎骨」一事

另外，Grace昨日（４月26日）與父母同行，到商台接受《口水多過浪花》Do姐鄭裕玲訪問。

提到近日有指她轉型做KOL賺過千萬的報道，Grace直認有點不開心，全因不希望大家將着眼點放在金錢上：「當然賺嘅錢唔係咁大，呢樣好難同人澄清，我唔舒服嘅位係感恩現在所有，唔想大家注意喺錢銀上，疫情期間令大家有啲困難，呢個時候講呢啲嘢就好唔舒服，一來無咁嘅事，二來唔係想炫耀。」

至於Do姐更重提Grace早年做台慶時，錯將奮不顧身講做「粉身碎骨」，Grace表示沒有嬲過Do姐，並指當日綵排時已講錯很多次。

她說：「肯定我綵排時都無講過奮不顧身，當正式講完落台都未意識到，相信我爸爸會笑我，因為爸爸中文係好叻，我嘅劇本都係佢用錄音筆幫我錄，細細個佢畀我睇《成語動畫廊》，可能對我期望就係四字詞語好叻，但點知我係識講唔明囉。」