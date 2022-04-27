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【MakerVille】MIRROR+COLLAR現身撐新公司記招　CEO魯庭暉：要每顆匠心備受尊重

娛樂 11:19 2022/04/27

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MakerVille將於今日（4月27日）下午3時舉行記者會。

ViuTV原總經理魯庭暉調職，出任電訊盈科媒體集團旗下新公司MakerVille的行政總裁，新公司主力於內容創作、藝人管理、活動業務，當中包括將於7月舉行、暫定10場的《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》。

MakerVille於今日（4月27日）下午3時於九展Star Hall舉行首次記者會宣佈未來大計，並設Youtube直播。人氣組合MIRROR、ERROR、P1X3L、COLLAR更會一同登場！

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做好頭炮記者會

MakerVille的成立，令一眾男女團粉絲相當期待，畢竟藝人不再局限於電視層面。魯庭暉昨晚（4月26日）於個人IG限時動態上公開記者會舞台，寫道「REHEARSAL到聽日3點開騷」。魯生在Instagram發文：「我們用心，要作品成為經典；更用心，要每顆匠心備受尊重。在這裡，我們連結一起，一起令願景成真。」

MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）也於IG限時動態中表示MIRROR會首度演出新歌《Innerspace》，並上載自己在清晨6時下班的相。一眾COLLAR粉絲也可再次欣賞COLLAR的演出，不再如上一次在《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》般只當觀眾。

另外，除了MIRROR、ERROR、PIX3L、COLLAR，強尼、練美娟、陳嘉倩、葛綽瑤、許寶恆、岑珈其、魏浚笙、徐浩昌、黃正宜（阿正）、劉沛蘅（Hillary）等也有份出席記者會座陣。 而杜琪峯、游乃海、銀河映像CEO朱淑儀、導演鄭保瑞、袁劍偉、羅嘉駿等也有份出席，陣容鼎盛！


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公佈MIRROR官方Fansclub

在記者會的預告圖中，由ViuTV不少節目截圖、MIRROR演唱會、COLLAR首次演出、P1X3L等組成，未來可有助藝人作多元化發展，甚至把版圖伸展至香港以外。

不少鏡粉於魯生的Instagram帖文留言：「Mirror 演唱會可唔可以安排最後一場有網上online 飛賣」、「希望mirror嘅official fc，可以參考張敬軒演唱會嘅做法，歌迷會會員實名制買演唱會飛」、「希望魯生新公司可以快啲舉辦ERROR live show」。

粉絲期待觀看偶像演出、為購票而緊張，而有指今日舉行的記者會將公佈有關MIRROR官方Fans club成立詳情。

有指，魯庭暉上任後將為MIRROR成立官方Fans Club，並已聘請相關工作人員負責。據悉，會費預計約港幣400元以上，入會後可得到會員證，亦可優先購買MIRROR演唱會門票，會員福利相當吸引。

（IG圖片）

撰文 : TOPick柴犬出動

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