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【360秒人生課堂】阿Bob指說話高手有一個共通點　林盛斌一招化解遲到得罪人問題

12:05 2022/04/27

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遲到得罪人以說話技巧解決？林盛斌以自身經驗一招化解。

林盛斌（Bob）由電台節目主持走到今日成為大台節目及大型活動的皇牌司儀，多年來累積了無數的交際經驗，他更在YouTube開設頻道《Bobtivation 林盛斌》拍片跟網民分享說話的技巧，最新一集講到「說話技巧高手的共通點」，其中提到他的自身經驗，如何在遲到時減低對方的怒火，以「一招教你氹返另一半」。

Bob日前在其YouTube頻道《Bobtivation 林盛斌》上載新片，以「一招教你氹返另一半｜說話技巧高手的共通點」等為題，分享高手的說話技巧。

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講反話降至對方期望

他認為高手說話的共通點就是「講反話」，預先將對方的期望降低，即使自己偶有失手也不會令對方失望。 

阿Bob舉出多個例子，其中最常見的就是讀書時期遇到成績好的同學，大家總會聽到有些同學在考試前會強調自己無溫書、做卷後說自己表現失準，但出來的成績卻勝於別人，這就是「講反話」最常見的例子。

（影片截圖）

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化解遲到尷尬

另一個例子是邀請朋友回家作客，事前向客人表示自己未有充足的時間作準備，加上不要刻意吹噓自己的廚藝，先降低客人對你的期望，到你正常發揮炮製餐點，朋友已覺得效果非常好。

Bob表示：「這個說話技巧就是將一些不好的結果、情況預先放在前面，去降低你對這件事接受程度的要求和期望。如果出來的結果是符合或者超出你的預期，對方就會好驚喜。就算件事出來的結果不是太好，也不會比我當初預設的、降低了的期望和要求的預期更差。所以所有事情將會向好的方面發展。」

他又提到自己會在「遲到」的方面用上這個技巧：「明知約見面、開會自己一定會遲到10分鐘，可以預先跟對方講不好意思，同時將他的期望變成15至20分鐘。最後你在10分鐘趕到，對方就會覺得：『比我期望早喎，無乜嘢丫。』我成日都用呢招。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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