【交通意外】大老山隧道的士與私家車相撞　的士司機和乘客受傷送院

▲ (香港突發事故報料區fb圖片)

大老山隧道去九龍發生交通意外，私家車與的士相撞，2人受傷送院。

事發在往九龍方向隧道出入口，警方今日（27日）早上9時25分接報，指一輛私家車與的士懷疑相撞，消防及救護員到場，的士司機和乘客受傷，送伊利沙伯醫院治理。較早前大老山隧道去九龍，近隧道出口慢線的交通意外已經清理，龍尾石門迴旋處。

警方稱，意外原因有待調查。

根據香港突發事故報料區群組，有網民上載圖片，可見的士車頭損毀凹陷。

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記者：余思嵐