  • 30°C
香港時間 : 2022427日 (週三) 12:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通意外】大老山隧道的士與私家車相撞　的士司機和乘客受傷送院

社會 11:03 2022/04/27

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(香港突發事故報料區fb圖片)

大老山隧道去九龍發生交通意外，私家車與的士相撞，2人受傷送院。

事發在往九龍方向隧道出入口，警方今日（27日）早上9時25分接報，指一輛私家車與的士懷疑相撞，消防及救護員到場，的士司機和乘客受傷，送伊利沙伯醫院治理。較早前大老山隧道去九龍，近隧道出口慢線的交通意外已經清理，龍尾石門迴旋處。

警方稱，意外原因有待調查。

根據香港突發事故報料區群組，有網民上載圖片，可見的士車頭損毀凹陷。

【TOPick診症室】3種常見癌患者適合哪些運動助康復　醫生拆解壓力增患癌風險


《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【天氣預測】周末風勢頗大驟雨增多　熱帶氣旋路徑及強度存變數
今日 10:17
【天氣預測】周末風勢頗大驟雨增多　熱帶氣旋路徑及強度存變數
【大學校長】段崇智獲續聘為中大校長　任期3年由2024年生效
今日 09:57
【大學校長】段崇智獲續聘為中大校長　任期3年由2024年生效
【上網電價】黃錦星：下調後價格仍具吸引力　投資者回本期在10年內
今日 10:20
【上網電價】黃錦星：下調後價格仍具吸引力　投資者回本期在10年內
【禁止聚集】牛頭角5男凌晨闖入空置校舍　涉違限聚令遭票控
今日 10:44
【禁止聚集】牛頭角5男凌晨闖入空置校舍　涉違限聚令遭票控

你可能感興趣

【天氣預測】周末風勢頗大驟雨增多　熱帶氣旋路徑及強度存變數
今日 10:17
【天氣預測】周末風勢頗大驟雨增多　熱帶氣旋路徑及強度存變數
【大學校長】段崇智獲續聘為中大校長　任期3年由2024年生效
今日 09:57
【大學校長】段崇智獲續聘為中大校長　任期3年由2024年生效
【上網電價】黃錦星：下調後價格仍具吸引力　投資者回本期在10年內
今日 10:20
【上網電價】黃錦星：下調後價格仍具吸引力　投資者回本期在10年內
交通事故 九龍 網絡熱話 記者 司機 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【卵巢癌】港媽月內暴瘦15磅揭患4期卵巢癌　康復年半後復發兩年藥物索50萬
16:14 2022/04/26
【卵巢癌】港媽月內暴瘦15磅揭患4期卵巢癌　康復年半後復發兩年藥物索50萬
【詐騙短訊】網傳「百佳50周年」問卷贈禮券　百佳澄清沒有進行此活動
14:11 2022/04/26
【詐騙短訊】網傳「百佳50周年」問卷贈禮券　百佳澄清沒有進行此活動
【DSE2022】中文閱讀卷考問內地哲學家周國平兩篇散文 指定篇章考《聲聲慢》
12:21 2022/04/26
【DSE2022】中文閱讀卷考問內地哲學家周國平兩篇散文 指定篇章考《聲聲慢》