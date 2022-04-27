【保險索償】保險業界指新冠康復者買保險問題不大　籲買醫療保險須如實申報

▲ 保險投訴局去年接獲512宗新索償投訴個案。(iStock圖片)

保險投訴局去年接獲512宗新索償投訴個案，屬5年來最低。當中297宗索償投訴個案已審結，有76名投訴人獲得保險公司賠償，涉及款項達753萬元。去年引起最多索償糾紛的保險產品，分別是住院或醫療保險，以及人壽或危疾保險。即看：【下一頁】

保險索償投訴委員會成員、保聯壽險總會代表李紫蘭今早（27日）於電台節目中表示，索償糾紛較多涉及住院醫療保險，並提醒市民即使買了醫療保險，不代表已存在的疾病不需要如實申報。



她說，由於疫情下市民出行及旅行減少，故旅遊及汽車保險保單均有減少，投訴亦相應下跌。她指出，索償糾紛較多涉及住院醫療保險，每年有約一百宗至二百宗，而當中的爭拗較多涉及保單條款的詮釋，例如顧客的理解與保險公司的原意未必相符、一些沒有披露事實及不保事項。

她提到，醫療保險及自願醫保中較多涉沒有披露事實，其中有數宗個案涉及頗為嚴重的事故，相信是客人涉隱瞞疾病，故提醒市民即使買了醫療保險，已患有的疾病亦須如實申報。

李紫蘭又指，業界曾就有新冠肺炎作出討論，認為大部分新冠輕症患者康復後，買保險不會有太大問題。至於患者出現的「長新冠」問題，她認為康復人士若過了一段時間身體仍有許多狀況，買保險或有一定困難，或需要等待問題好轉再購買。

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責任編輯：郭詩詩