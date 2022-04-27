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【時尚速報】意大利品牌MARNI聯乘UNIQLO推男女服　5月20日限利舞店總店及官網開售【內附連結】

休閒消費 12:01 2022/04/27

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MARNI X UNIQLO 5月20日推出。（圖片品牌提供）

作為快時尚日本代表的UNIQLO，這年頭的聯乘合作對象不比另一對手H&M遜色，最近UNIQLO更正式宣布將於5月20日與意大利時裝品牌MARNI的推出聯乘系列，對於MARNI迷來說只需數百元就可以購到品牌的時裝，實在沒有不買的理由。

是次聯乘女裝有9款，男裝有10款。（圖片品牌提供）

自MARNI的創作總監一職由Francesco Risso接手後，服裝的款式更趨年輕，5月20日與UNIQLO推出的系列包括9款女裝和10款男裝項目，設計上，一定少不得將MARNI獨有的印花圖案大量運用，以大大小小重複圖案塑造出大膽的比例設計，大部分服裝應用寬鬆版形和氣球般的線條剪裁，配合大圍的oversized服裝潮流。

女裝

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女裝系列當中包括繭型輪廓的BLOCKTECH寬版短大衣、有褶泡泡裙採或同色系的無袖打褶恤衫作搭配。

男裝系列則帶來富MARNI品牌元素的西裝外套及長褲，糅合格?印花及純色的簡約剪裁設計。此外，亦有可攜式抗UV連帽外套採用柔軟的尼龍材料，配上沙灘短褲，無論男生在市區閒逛或往沙灘海洛都一樣合適。

男裝

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留意的是這一個聯乘系列在5月20日只在銅鑼灣利舞店總店或官方網站有售。

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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