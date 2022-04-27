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【食腦喪B】方紹聰拍破地獄險釀意外　演出獲讚撇甩「御用變態佬」稱號

娛樂 11:43 2022/04/27

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方紹聰昨晚破地獄一幕獲激讚。

TVB劇集《食腦喪B》這部輕鬆喜劇帶給觀眾歡樂，當中有笑亦有淚，雪梨飾演的「阿Paul」在一次車禍意外身亡。在昨晚（26日）的第7集，眾人在喪禮上悼念「阿Paul」，飾演其外孫余陽光（何廣沛飾）好友「華倫」一角的方紹聰（奶仔），充當道士進行破地獄儀式，此幕引起不少網民熱論。

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真火拍攝險釀意外

不少網民在多個討論區開post，讚揚出殯一幕絕不馬虎，見面感人催淚之餘，奶仔破地獄的演出更夠晒逼真。原來劇組特意租借一日殯儀館作為實景拍攝，奶仔接受TOPick訪問時，表示為演這場重要戲份，特意跟隨真實破地獄師傅上了兩天速成班，學習傳統破地獄儀式，以及正式法事程序。當天奶仔以真火拍攝，途中更被火花燒燶服裝，險釀成意外。

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【野外步出2】方紹聰以真誠打開動嘉賓　奶仔行山悟人生：只要踏出第一步總會完成

撇甩「御用變態佬」之稱

網民指劇集加插破地獄戲份已加分，而且奶仔的演出令人眼前一亮：「破地獄幾真，個痴線佬學咗幾耐？」、「唔知點解見到奶仔做破地獄有啲感動到想喊。」身穿道士袍的奶仔最後不禁落淚，提昇喪禮的意義感。

有網民更提起奶仔曾在《金宵大廈》第一輯，性情大變一怒之下殺死part-time girlfriend，演技令人不寒而慄。其實奶仔曾多次扮演變態角色，故被網民封為TVB最新「御用變態佬」之稱。看來是次演出有助奶仔撇甩稱號！

有TVB「御用變態佬」之稱。

撰文 : TOPick柴犬出動

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