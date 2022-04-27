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【Staycation】西貢WM酒店海賊王主題住宿　特色布置兼送禮品及下午茶【內附連結】

休閒消費 11:45 2022/04/27

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熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

海賊王和之國主題特式海景露台客房每日限量推出，每晚$5,060起。（相片來源：Klook）

Klook與WM酒店首度聯乘推出人氣動漫《海賊王》（《One Piece》）主題Staycation，不論酒店大堂、餐廳、露天廣場以及主題客房內都可看到《海賊王》的蹤影，入住期間更可獲主題禮品包兼歎主題下午茶，粉絲萬勿錯過！

酒店大堂及餐廳等均設有多個《海賊王》經典場景打卡位，露天廣場更設有5米高巨型路飛吹氣公仔。主題房間內有不少特色佈置，如《海賊王》造型的床墊及玻璃窗上的路飛造型貼紙；而每日限量一間的海賊王和之國主題特式海景露台客房，更設有主題枕頭套、被鋪、地毯及抱枕等，以及海盜船烈陽號的模型擺設以及特大主題背板布置，讓你於各個角落都可以盡情打卡。

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凡入住主題Staycation，即可獲贈價值$680的主題禮品包，包括《海賊王：和之國篇》限定路飛防水袋、路飛水樽及路飛咕𠱸，以及兩款限定船員毛巾。入住期間更可歎主題下午茶，有和風十足的燒三文魚飯糰、龍蝦沙律籃子伴松露醬、日本梳乎厘芝士蛋糕及北海道3.6牛乳紅豆布甸等造型茶點。

主題Staycation套票每晚只需$2,816起，即可入住海賊王主題指定房型，連入住當日於WM咖啡廳享雙人海賊王主題下午茶，海賊王和之國主題特式海景露台客房則是$5,060起。入住期間可免費享用客房內迷你吧一次，及翌日於WM咖啡廳享費雙人自助早餐。即日起可於Klook網站預訂，5月7日起即可正式入住。

預訂網址：https://bit.ly/3OCUtwN

記者：張頌婷

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