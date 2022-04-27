【臭氣沖天】鄰居食螺絲粉傳怪味入屋　樓主呻：臭如坑渠糞便死屍味

▲ 網民呻鄰居食螺絲粉時，有強烈臭味傳出。

中華美食博大精深，不過某些食物，就並非人人都受落，近年在內地相當流行的螺絲粉便是一例。有網民近日發文分享，指鄰居家大開窗戶享用螺螄粉，而「臭味」就傳入其家中。網民對螺絲粉的味道相當不解，大呻「我真係唔明點解呢隻粉可以咁臭？」樓主又稱，不可以去投訴，「唔通我話你食既螺螄粉好臭咩，臭到好似食屎咁？」

網民在香港討論區發帖文，標題為「隔離屋傳咗啲臭味入我屋企」。發文者表示，鄰居家吃螺絲粉時的味道，「真係臭到不得了，點解可以咁臭，好想叫佢哋唔好開窗食螺螄粉，我真係唔明點解呢隻粉可以咁臭，佢仲要連續食咗一星期，唔會臭死自己咩？」該網民又形容，螺絲粉的臭味堪比「糞便」，對鄰居能夠接受該味道，感到相當困惑。

帖文引來不少網民共鳴，有人更以「坑渠味」，甚至「死屍味」來形容螺絲粉。不過，也有人留言指，帶臭味的食物並不罕見，正如臭豆腐在本港也深受市民歡迎，只是視乎口味上是否能夠接受。

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帖文也引起許多人留言共鳴。「都覺得呢隻粉好臭呀！」；「我尋晚屋企都有呢陣除 仲以為係爆屎渠」；「死屍！」；「臭筍味」；「臭到狗都唔食」。

不過，也並非全部網民都認為螺絲粉臭不可聞，有人直指螺絲粉「勁香，好食到爆」；「臭，是它的靈魂」；「我女兒很喜歡吃」；「超級無敵勁好食，好鍾意螺加辣加臭！」

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其實，世界上會發出臭味的食物多不勝數，藍芝士和瑞典鹽醃鯡魚（Surströmming）都是其中佼佼者。有網民就留言指出，「咁臭豆腐都好多香港人食，睇你接唔接受得到姐。」此外，也有人解釋，螺絲粉發出的「臭味」，「來自湯底(湯底經過螺肉熬製)及酸筍。」有人亦教路，如果怕臭，可以「唔落包筍，所以食螺螄粉無臭味。」

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責任編輯：王明芳