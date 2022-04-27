【5000元津貼】有確診者無法留院治療失申請資格　羅致光：目前無計劃調整項目申請資格

▲ (陳永康攝)

本港第五波疫情曾每日過萬宗，本地確診感染新冠肺炎的合資格香港居民，可獲發放一筆過5,000元的津貼。勞工及福利局局長羅致光今日（27日）表示，截至今年本月4日，社署共接獲2150宗有關向本地確診新冠病毒患者發放一筆過恩恤現金津貼的申請，其中1395宗申請獲批，26宗申請被拒，109宗由申請人撤回。現時無計劃調整上述項目的申請資格。

立法會議員陳沛良在會議上質詢政府提供恩恤現金津貼審批情況，及不少確診人士無法在公立醫院留院接受治療，會否調整現金津貼的申請資格。勞福局局長羅致光指，26宗申請被拒的原因包括屬外地輸入的新冠病毒個案、非確診個案、申請人享有有薪病假等，署方沒有備存每宗申請的平均審批時間。

羅致光稱，署方根據已公布的申請資格審批所有申請，包括檢視申請人提供的資料、聯絡其僱主或有關人士核對相關資料，以及與衞生署確認申請人是否符合資格的本地感染新冠病毒患者。如有需要，也會要求申請人進一步提交證明文件，以供查核。此外會根據風險管理的原則，抽樣進行覆檢，以防濫用。申請人士須獲衞生署確認為本地感染新冠病毒的香港居民，現時受僱但不享有有薪病假或為自僱人士，並因須在公立醫院留院治療而面對經濟困難，上述申請資格仍然生效。

他又表示，現時已有約8成市民接種至少兩劑新冠疫苗，因確診而無法上班的日數已大大減少，對其經濟影響也相對減少。在考慮是否放寬上述現金津貼的申請資格時，政府必須考慮疫情的變化、其他援助措施、放寬申請資格對公共財政的壓力和其他相關因素。

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責任編輯：余思嵐