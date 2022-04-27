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【新冠後遺症】新冠後遺症記性差　中醫拆解5類體質飲醒腦茶飲

保健美顏 13:26 2022/04/27

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新冠後遺症記性差，中醫拆解5類體質飲醒腦茶飲。

很多人染疫康復後都出現不同程度的各類後遺症，例如常被討論的「腦霧」、「記憶力下降」，嚴重者影響日常生活。究竟有何方法可改善困擾？註冊中醫師林家揚在「醫藝同行 Eli Care」facebook專頁發文，講解患上後遺症的調護方法。指出不同體質會出現的不同情況，並分享3款提神茶及醒神按摩法，幫助回復精神。

最新影片：

林醫師表示，新冠患者在病毒清除後，若無原因地出現初期症狀或新症狀症狀持續四周或以上，可能是受「新冠肺炎長期綜合後遺症」（即長新冠）困擾。其中不少人感到病後記憶力減退，無論大小事總會忘記。從中醫角度，記性差與體質有關，醫師列舉不同體質人士會出現的精神不佳狀況：

  • 寒：病後損傷脾氣，氣血、心血不足
  • 濕：病後傷脾而生痰；濕邪積聚，痰氣上逆
  • 熱：體虛、腎陰耗損、心陽獨亢

5種體質區分記性差症狀

林醫師再劃分5種體質會有的記性差症狀，幫助更清晰辨識，對症下藥。

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3款醒腦健腦茶飲

在認清體質及症狀後，醫師推介3款茶飲幫助提神醒腦：

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手指保健操、頭部按摩

除了茶飲外，林醫師又教一種「手指點點益智操」，透過鍛煉手部肌肉，增強腦部靈活性；以及「提神頭面功法」，有助清心健腦。

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內容獲「註冊中醫師林家揚」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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