【第五波疫情】今年首4個月共1016名救護員染疫　鄧炳強：適時檢討及調整有關措施

▲ （資料圖片）

本港第五波疫情下有大量的緊急救護服務召喚。保安局局長鄧炳強今日（27日）表示，近日緊急救護召喚服務的情況已明顯改善，截至4月22日，消防處的緊急救護召喚服務的達標率每日均維持在92.5%或以上。

立法會議員黎棟國在會議上質詢消防處及食物及衞生局緊急救護服務需求。保安局局長鄧炳強指，由今年1月1日至4月6日，消防處平均每日接獲約2007 宗救護召喚。3月10日處理最多救護召喚個案，個案宗數為2773宗，當中包括2770宗 緊急召喚、1宗轉院召喚，以及2宗非 - 2 - 緊急召喚。在1月1日至4月 6日期間，消防處共接獲182176宗緊急召喚，76.25%的個案能在12分鐘目標召達時間內到場。在1月1日至4月6日期間，共有1016名救護人員染疫及1140名救護人員被列為密切接觸者，他們缺 勤的平均日數分別為10.29日及9.54日。

鄧炳強稱，為應對第五波疫情下大量的緊急救護服務召喚，消防處除進行風險評估及制定應變計劃外，亦按實際需要靈活調配資源，更聘請了合資格的退休救護人員擔任轉院救護車車隊，以紓緩人手壓力。部門亦租用載客車及旅遊巴士組成專責車隊，並抽調具備先遣急救員資格的消防員擔任司機或車上的支援人員，以協助運送大量非緊急的確診病人從安老院舍/處所到社區隔離設施。消防及救護學院的受訓學員亦被抽調擔當後勤支援工作，進駐多間救護站及專用消毒站，處理因運送確診病人而衍生的大量救護車消毒工作。

他表示，近日緊急救護召喚服務的情況已明顯改善，會繼續密切留意緊急救護服務的需求，及不時檢視有關的資源，以配合行動需要，並會在有需要時透過現 有的資源分配機制申請額外資源，增加人手和其他資源。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐