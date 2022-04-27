【母親節2022】半島酒店母親節住宿禮遇+水療護理　人均$588起望靚景嘆四道菜餐單

▲ Felix 餐廳 - 母親節早午餐。(圖片版品牌提供)

半島酒店悉心設計一系列母親節精彩餐飲、特色水療護理和住宿禮遇，讓大家於酒店向媽媽表心思。

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大堂茶座

▲ 大堂茶座 - 香煎鯛魚配燴茴香及香橙片。(圖片版品牌提供)

可選於午餐或晚餐時段享用由主廚何國雄精心炮製的四道菜餐單。頭盤為墨魚意大利麵配車厘茄、黑橄欖、甜椒蓉和檸檬汁，緊接著滋補佳品鮮人參雞湯。主菜為香煎鯛魚配燴茴香及香橙片或穀飼雞配白蘆筍、羅勒馬鈴薯、法式忌廉雞汁；最後是玫瑰士多啤梨、輕乳酪忌廉及士多啤梨汁配香檳雪芭。

價錢:每位588港元

瑞樵閣

環境雅致溫馨，四道菜餐單包括:扇貝三文魚他他配榛子煙肉香醋、烤荷蘭小牛肉里脊配香醋和春季蔬菜，以及玫瑰茶馬卡龍配雲呢拿鮮忌廉和荔枝果漬。

價格:每位688港元

嘉麟樓

米芝蓮星級食府主廚林鈺明及其廚藝團隊將於5月8日供應母親節八道菜餐單。 精選菜式包括海龍海參燉元貝、松茸荷香蒸東星斑球、南瓜五頭湯鮑花膠盅及松茸荷香蒸東星斑球。

價格:四位用5,380港元

露台餐廳

母親節當天，餐廳特別推出一系列美食，包括冬瓜海螺湯、花膠蟲草蒸雞、海膽壽司、鱈場蟹茶碗蒸蛋和松露海鮮沙律。

價格:成人每位1,388港元，小童每位688港元

Felix餐廳

菜式包括「媽媽早餐」(精選雞蛋、酸種麵包和法式吐司)、煙燻魚和海鮮拼盤，以及「向全世界媽媽致敬」(自選一個菜式)。 除了香檳和雞尾酒外，還有多款甜點和雪糕選擇。

價格:母親節早午餐價格為每位1,388港元

吉地士

由米芝蓮法國餐廳吉地士大廚郭毅彬主理的六道菜午餐及晚餐餐單。頭盤是蘇格蘭海螯蝦他他佐Kristal魚子醬、鮮忌廉和四季柑醬打開序幕；其後是法國Périgord鵝肝配羊肚菌清湯配綠蘆筍和豬背油。主菜是法國線釣鱸魚配克里米亞黑番茄、意大利紫橄欖和羅勒；亦可選擇利木贊牛 (Limousin) 小牛肉配白蘆筍、野蒜、法國Jura黃酒和馬鈴薯泡芙。再用香檳和覆盆子雪芭以清新味蕾，品嘗柚子梳乎厘配黑芝麻雪糕。

價格:每位 2,088 港元

查詢或訂座，請致電 +852 2696 6693或電郵至diningphk@peninsula.com與餐飲部聯絡。

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▼ 點擊圖片放大 +5 +4 ▲ 「PenFare at Home」餐飲遙距下單服務 - 母親節蛋糕 (雲呢拿海綿蛋糕配接骨木花慕斯、草莓、西瓜果醬和草莓脆餅。(圖片版品牌提供)

母親節餐飲遙距下單服務 「PenFare at Home」

▲ 「PenFare at Home」餐飲遙距下單服務 - 母親節蛋糕 (雲呢拿海綿蛋糕配接骨木花慕斯、草莓、西瓜果醬和草莓脆餅。(圖片版品牌提供)

安坐家中享受米芝蓮星級廚師為母親節帶來的三道菜西式母親節套餐。中式套餐菜式包括椒鹽鮮鮑魚、果木煙燻匈牙利鬈毛豬叉燒、粟米魚肚羹、龍蝦二食、雜菌醬香爆東星斑柳等豐盛菜餚。另備有母親節蛋糕 (雲呢拿海綿蛋糕配接骨木花慕斯、草莓、西瓜果醬和草莓脆餅) (688港元/ 850克) 等特色甜品。

價格:三道菜西式母親節套餐(兩位 1,240 港元) 或中式母親節套餐 (兩位 2,200 港元)

母親節水療護理及禮品

「幸福媽媽」水療護理療程

兩小時面部護理、身體按摩護理或使用VOYA 有機產品的身體磨砂護理，並於池畔享用三道菜餐單。於母親節當日，更可於池畔餐廳享用母親節餐單，精選菜式包括焗波士頓龍蝦配香脆鷹嘴豆泥薯條及哈里薩蛋黃醬、Naturally Peninsula輕盈健康菜式如烤日本南瓜湯配大蒜、刺山柑及摩洛哥堅果油、味噌烤翠玉瓜配茄子泥及香橙醬汁，及玫瑰朱古力蓉配覆盆子啫喱及杏仁海綿蛋糕。

價格 :每位2,735港元* (星期一至星期四) / 每位2,821港元* (星期五至星期日及公眾假期) / 每位3,050港元* (五月八日另設母親節餐單)

「共享寧逸」水療護理療程 (兩位)

75分鐘的VOYA護理療程、大堂茶座三道菜午餐或晚餐，以及300港元水療禮券。

價格 :每位2,158港元* (星期一至星期四) / 每位2,258港元* (星期五至星期日及公眾假期)

母親節禮物

▲ 母親節花束 - Sweetness and Light。(圖片版品牌提供)

花藝師用心設計的花束，包括 “Blazing Reverence” 、 “Blissful Moments”、 “Blossoming Love” 、 “Gracious Love”及 “Sweetness and Light”。售價為968港元至2,728港元。

有關詳情請瀏覽【按此】

「愛的禮物」住宿禮遇

▲ 「愛的禮物」住宿禮遇 – 豪華海景套房。(圖片版品牌提供)

豪華套房 (6,688港元*) 或豪華海景套房 (9,688港元*) 住宿一晚

於大堂茶座享用半島早餐套餐 (兩位)

兩小時Dior 的美妍之旅 (兩位) ，追尋Dior香薰的浪漫香氣，體驗Miss Dior彩妝造型及Dior Prestige 玫瑰花蜜修護

2,000港元的餐飲消費額，於入住期間在酒店餐廳使用 (不適用於今佐日本料理、半島精品店與咖啡廳、半島酒店餐飲遙距下單服務、酒店餐廳私人包廂及酒店宴會服務)

300港元水療禮券 (每位客人每次入住)

酒店勞斯萊斯單程 (豪華套房客人) 或來回接送服務 (豪華海景套房客人)

Beijing Hair Salon髮型設計服務 (豪華海景套房客人)

預訂期限: 由2022年4月8日至2022年5月26日

入住期限: 由2022年5月1日至2022年5月31日

如欲預訂或查詢，請致電半島酒店環球客戶服務中心 +852 2920 2888或瀏覽香港半島酒店官網。

幸會半島小熊

為慶祝母親節，半島小熊將於5月7日至 8 日現身酒店，與大家見面，更為各媽媽預備小禮物。

*另收加一服務費

**以上所有體驗將根據政府就預防新冠病毒傳播所頒布的相關措施另作安排

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責任編緝：王明芳