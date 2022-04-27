【男士恩物】陳智燊拍片騷逾40隻名錶　暖爸決定珍藏由兩兒承接：絕對唔賣

▲ 陳智燊拍片分享珍勸手錶。

早年離巢無綫轉型當KOL的陳智燊（Jason）和宋熙年，夫妻檔經營YouTube頻道《sarah & jason》，至今已吸引逾15萬粉絲，成績真的不錯。

陳氏夫婦不時於頻道分享生活日常以及大晒珍藏，宋熙年拍片大晒名牌包包，而陳智燊日前拍片公享多年來入手的名錶，Jason的珍藏可說平貴手錶都有，當中既然沒有男士至愛的勞力士，而陳智燊坦言不會「收手」，會繼續收藏手錶，將來留給兩名寶貝仔。

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喜愛收藏名錶

陳智燊向來熱愛收藏名錶，日前大晒近40幾隻珍藏，Jason的喜好比較廣，其珍藏包括不同顏色的錶款，當中包括白色和橙色，以及正方型和圓型的錶面，另外還有運動型和復古型的手錶，連潛水錶和金錶也有。

片中Jason分享多個「第一次」，他說：「這是第一隻GS、第一隻SEAGULL，之後買第2隻、第3隻和第4隻，另外我唯一的CITIZEN(星辰錶)，第一隻天梭(TISSOT)，第一隻精工錶，有皮帶和不鏽鋼錶帶的精工錶。」

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18歲買百年靈

Jason似乎幾鍾情Seiko tuna系列，他說：「40歲時買了第一隻Tuna，之後買了六隻，其中一隻是『打劫』我爸爸媽媽。」

除了收藏名貴手錶奧米茄、柏萊士、艾美錶、TAG Heuer和浪琴錶外，Jason也會收藏G-SHOCK等「平民錶」。

此外Jason稱珍藏裡有外母外父和朋友送的結婚禮物，由於收藏太多的關係，甚至乎多到忘記：「最重要一隻錶是送給自己的週年禮物，是THE rado，我差點完全忘記。另外18歲買了第一隻百年靈（The Breitling），這一隻完全忘記了。」

▲ 陳智燊夫婦轉型做KOL。

Jason去旅行也不忘搜購名錶，他說：「之前去北海道買了PRX，但在2021年戴得太少。」

有著逾40隻珍羲，Jason似乎打算留給兒子，他展示手上三隻Prospex x3，然後說：「超靚，我、Damon(長子)和 jamie(幼子)」

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不介意弄花手錶

同時，Jason逐一解答網民問題，當中有網友問會否考慮買一個櫃子來存放或展示它們，這樣可避免購買另一隻相同的手錶，Jason即笑說：「整個櫃子？！那麼太太真的會殺了我。」

此外有網民見陳智燊將手錶堆滿張枱，問他可擔心弄花條帶，Jason即答道：「以前會擔心下，輕輕諗多d，但會戴得好緊張，cannot啦。」和「戴得，花得，開心啲」。

此外，Jason上月於IG透露買了一隻GS，於片裡也並透露準備入手TAG Heuer的Monaco或者Carrera系列，難怪他對網友說：「我有諗過收山，生咗兩個仔要keep住買。」