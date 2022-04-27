【超市大搜查】5款新雪糕熱量大比拼　營養師教你食得健康啲

▲ 5款新雪糕熱量大比拼，營養師教你食得健康啲。

天氣開始轉熱，不少人都會吃杯雪糕透心涼一下，但少吃多滋味，多吃隨時墮入致肥陷阱。「米施洛營養護康中心」日前於Facebook專頁公開5款雪糕的熱量，提醒雪糕屬於高糖高脂肪的食品，應該少食為妙。

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米施洛營養護康中心於Facebook專頁「米施洛營養師」分享了5款近期新推出的雪糕熱量比拼：

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在5款雪糕中，以「百福豆乳雪糕」的熱量和糖含量相對較少，1杯等於1份和1份脂肪，相約於1/3碗飯加1茶匙油。

同樣是豆腐雪糕，「Kojimaya抹茶豆腐雪糕」有179卡路里，比「百福豆乳雪糕」高出66卡路里，若用運動消耗額外的卡路里，要快步行多20分鐘。

另外，「Häagen-Dazs蜂蜜黃桃玫瑰雪糕杯」的含糖量為最高，足足有5粒方糖，已經是一日所需的一半，經常吃高升糖指數高的食物，有機會引起暗瘡等皮膚問題；「Häagen-Dazs蜂蜜黃桃玫瑰脆皮雪糕批」的份量較雪糕杯少，但多了脆皮，因此熱量較高，有237卡路里。

至於「DREYER'S士多啤梨北海道牛乳拼紋脆筒」，有254卡路里，脂肪含量相約於3茶匙油，不過份量比雪糕批多一倍，若追求脆口和飽足感，這款甜筒會較「抵食」。

不過，雪糕屬於高糖、高脂肪的食品，故少食為妙，亦不妨考慮自製乳酪雪糕，相對健康得多。

內容獲Facebook專頁「米施洛營養師」授權轉載。

同場加映：【不含添加劑雪糕】

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責任編輯：羅嘉欣