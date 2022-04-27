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【偷拍裙底】39歲男以微型鏡頭港鐵連環偷拍2女子裙底　熱心途人發現並助警拘捕

社會 12:24 2022/04/27

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39歲男以微型鏡頭連環偷拍港鐵2女子裙底，熱心途人發現並報警。（資料圖片）

港鐵發生連環偷拍裙底案。事發昨日（26日）傍晚6時許，一名33歲女子，在石門站月台位置被人偷拍裙底，一名熱心男子發現並暗中報警。熱心男子與女事主講述事件經過後，二人一同跟蹤疑犯去向，熱心男子一直與警方通話，以報告偷拍男行蹤。

兩人尾隨疑犯至鑽石山站時，發現偷拍男再以微形鏡頭，對另一名26歲女子下手，警員接報後趕至現場，將該名疑犯拘捕。

警方經初步調查，以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕39歲姓潘男疑犯，他被帶署扣留調查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。

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責任編輯：李榮忠

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