【走數乘客】訛稱趕去醫院見父最後一面　港男利用司機同情心搭霸王的士

▲ 有港男訛稱趕去醫院見父最後一面，利用的士司機同情心搭霸王車。

近日有的士司機在社交平台分享，接載一名男乘客從沙田上車，聲稱要去旺角接媽媽，一起趕去沙田的醫院見父親最後一面。男乘客在旺角下車後，著司機等待他回來，結果一去不返。司機有感對方利用他的同情心搭霸王車，呼籲同行注意，另有司機分享類似經歷，原來這名男乘客是慣犯。

上車聲淚俱下博司機同情

該名的士司機周六（23日）於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖文表示，當晚在沙田愉翠苑接載一名男乘客，聲淚俱下稱去旺角山東街。男乘客向司機指，他到達旺角後會放下$100，落車去接媽媽上車，原車去沙田的威爾斯親王醫院。

男乘客原在亞皆老街落車，其後又表示去銀行中心，司機指那裡很難停車等候，於是回覆「你俾錢我，轉頭你搵第二部車啦」。可是男乘客稱他急於接媽媽，「去見老竇最後一程」，司機「見佢成面眼淚就衰咗」，只好讓他落車。不過，對方10分鐘後仍未回來，司機有感他「攞個老竇出嚟坐霸王車」︰

揸的士真係唔可以做好人，要落車一係就俾錢，一係就差館。

最新影片︰

有司機中招遇同一霸王客

此外，另一名的士司機遇到同一霸王客，司機於本周一（25日）在同一群組發帖文指，一名男子在九龍灣上車前往彩霞邨。從司機分享的行車紀錄器影片可見，男子上車即抹淚，表示「我阿媽跌親」，要求司機載他到醫院，又指「你唔好鬧我，我身上無錢㗎」，並連說「唔好意思」、「多謝你呀哥哥」。

▲ 男乘客聲淚俱下稱「我阿媽跌親」。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

司機知道他是慣犯，因對方在「的士界太出名」，因此全程只回應「得啦」，最終沒收取車資。司機留言「好彩唔係問我借500蚊，陪佢阿媽睇跌打」，他提醒同行多加留意，此霸王客可能已由沙田搬至彩霞邨。

事實上不少的士司機都遇過他，留言「 上次都係咁講，佢老竇生命力都幾強」、「係佢啦，我認得嗰句︰唔好意思呀唔好意思呀」、「以前都遇過，沙廣去博康叫我兜大圍，坐咗120蚊走數」、「去年替日更佢喺顯徑邨上」。點撃睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳