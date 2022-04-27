【母親節2022】精選5大母親節酒店自助餐　萬麗海景酒店3至11歲小童免費

▲ 即睇母親節酒店自助餐優惠詳情！

疫情放緩，社交距離措施逐步放寬，適逢下個月是母親節，被困了多時的市民終於可以一家人出動去大擦一餐。TOPick精選5間酒店自助餐，在母親節期間均推出優惠，其中香港萬麗海景酒店就最抵食，購買1位成人可免費攜同1位3-11歲小童，而且午市、晚市同樣適用，即睇以下詳情：

1.3至11歲小童免費︱香港萬麗海景酒店萬麗咖啡室(Cafe Renaissance)

購買1位成人可免費攜同1位3-11歲小童

親子自助午餐$404起

親子自助晚餐$800

焦點美饌 ：時令冰鎮海鮮、鮮嫩生蠔、芝士焗龍蝦、新鮮刺身、燒烤精選、燒牛肋扒、特色甜品

供應時間：星期五至日下午6時30分至晚上9時30分

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

訂購連結:https://bit.ly/3viBgsy

最新影片推介:

2.長者或小童可享優惠價︳北角海逸酒店綠怡咖啡廳(Greens Café)

母親節自助晚餐送龍蝦

優惠價：HK$535起

長者或小童優惠價：每枱最多兩位小童或長者享優惠價，並須與兩位成人同行

每位賓客奉送蒜茸焗龍蝦半隻及松露芝士焗龍蝦半隻

每位母親奉送椰汁燉燕窩一客

每位賓客送HK$50自助晚餐券 (於下次惠顧時使用)

焦點美饌 ：無限量供應即開生蠔、佛跳牆時令凍海鮮包括長腳蟹、藍青口、海蝦及凍蜆等、多款刺身及即製手卷，包括三文魚蟹籽手卷及香芒牛油果蟹柳加州卷。即時烹飪櫃位供應紅燒花膠及香煎鴨肝多士。滋味熱盤包括海逸脆皮雞、威靈頓牛柳、蒜香芝士焗蠔等。多款誘人甜品如芒果拿破崙、栗茸西米焗布甸、燕窩蛋撻、Haagen-Dazs 雪糕及雪糕批等。

訂購連結:https://bit.ly/3MsuV3A

3.最平之選︳歷山酒店歷山餐廳維多利亞宮廷式自助餐Café A

維多利亞宮廷式半自助晚餐

優惠價：HK$351起/位

美食推介: 包括自選主菜一款及享受一系列冰鎮海鮮，雜錦刺身，沙律及凍盤，是日老火中湯及西式餐湯，自助甜品，時令鮮果，無限暢飲果汁、咖啡及茶。

售賣日期：即日至2022年6月30日

訂購連結:https://bit.ly/3LmFtBi

4.0-5歲免費︱尖沙咀凱悅咖啡廳「蟹之盛宴」自助餐

優惠價：星期一至四：成人HK$694/位；星期五至日、公眾假期及前夕：成人HK$845/位0-5歲可免費享用自助晚餐（一位成人限攜同一位兒童）

焦點美饌 ：一系列新鮮炮製可持續日式海鮮刺身及壽司、冰鎮海鮮如越南凍蝦、小龍蝦、新西蘭青口及晚市限定凍波士頓龍蝦等。其他無限供應的美食包括日式、西式、中式、印度美饌、精選天婦羅、燒烤、即煎鐵板燒等時令美食，以及多款自家製精選甜品等

供應時間：星期一至三晚上6時至10時、星期四至六及公眾假期前夕晚上5時30分至7時30分或晚上8時至10時、星期日及公眾假期晚上6時30分至10時

地址：香港尖沙咀凱悅酒店大堂層咖啡廳（九龍尖沙咀河內道 18 號）

訂購連結:https://bit.ly/3vJik5k

5.無限添飲｜香港沙田凱悅酒店咖啡廳

咖啡廳自助餐無限添飲精選餐酒、啤酒、汽水及橙汁等

優惠價：HK$649起/位

使用日期：即日起至2022年5月31日

訂購連結:https://bit.ly/38npB2U

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責任編輯︰王明芳