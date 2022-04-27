【MakerVille】MIRROR壓軸出場宣布五月成立官方歌迷會　杜琪峯新作《命案》Lokman+林家棟擔正



電訊盈科媒體集團旗下新成立的娛樂公司「MakerVille」於今日（4月27日）假九展Star Hall品牌舉行發布會，向在場嘉賓及傳媒展現及介紹新公司的發展方向。除了來個旗下藝人「大曬冷」，以及介紹來年即將推出的作品，包括由杜琪峯、游乃海及鄭保瑞主理的劇集《命案》等。

此外，席間同時宣布將於5月份成立MIRROR的官方歌迷會，會員將會得到專屬禮遇！

娛樂公司「MakerVille」品牌發布會由強尼任主持，打頭陣介紹公司的內容及方針，接著邀請CEO魯庭暉上台致辭。

魯生提到公司是個提供給「Makers」去做事的地方，包括內容、藝人和活動：「第一希望帶到不同類形的新嘗試給香港及ViuTV的觀眾，第二是給香港以外的人看到我們的作品，最後是跟不同的製作單位、平台合作，令觀眾感動。我們會好努力地做，Make it happen。」

運動題材劇集

接著大會播出兩套新劇《季前賽》及《i.SWIM》的預告片，並邀請出兩劇兼任導演、編劇及監製的袁劍偉及馮志強上台分享。

兩位導演都分別是籃球及游泳的愛好者，劇集拍起來更有投入感，袁劍偉笑言：「運動題材雖然好難拍，但我跟參演的MIRROR、ERROR成員都好喜歡籃球，整個拍攝最難在於一要開拍就宣布封球場。另外難題在於對演員的要求，一場球賽至少10個人，加上走位、情緒、演出，我們要求無剪接，所以最後一定要射入。」

最新影片推介：張明偉專訪

《i.SWIM》的導演馮志強坦言想要拍攝游泳題材多年，直到近兩年終於找到合適的演員：「10集劇集有20場游泳比賽，難度相當高。拍攝期間11、12度的天氣，演員們都好搏命，一叫名字就跳進泳池，很欣賞他們的投入和熱情。」

而袁劍偉和馮志強都認為劇集已經不再局限於電視，所以可以採取電影的拍攝手法，拍出更緊湊、更強電影感的劇集作品。

另外再邀請了《一秒拳王》的導演趙善恆，以及《940920》監製及編審羅嘉駿（Steve）、黃智揚（Yellow）上台介紹他們的新作，分別是以「調解」為題的劇集《和解在後》以及以探討謊話及誠實的劇集《大誠實家》。

拍了兩套穿越劇的Steve表示暫無意再拍穿越題材，短期目標是拍攝探討人性的題材，讓觀眾有所思考，長期的目標是希望香港劇集能夠走到國際舞台：「近年追劇已經無所謂的語言限制，大家都樂於接受不同文化、新的事情。」

▲ （梁樂欣、陳淑霖攝）

綜藝方面，《膠戰》的「六膠」成員岑珈其、魏浚笙（Jeffery）、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）、劉沛蘅（Hillary）及呂爵安（Edan）上演短劇，宣布《膠戰》將會推出第三季。

另外除已得知的《戀愛Staycation》、《尾二一屆口罩小姐選舉》外，稍後更會推出由女團COLLAR做主角的紀錄式真人騷，以及以經典角色「屎撈人」為題材的香港首部動畫連續劇。

杜琪峯監製劇集

谷德昭把節目《爆谷一周》移師到現場，訪問劇集《命案》的四位幕後包括杜琪峯、游乃海、鄭保瑞及朱淑儀。

劇集找來林家棟及楊樂文（Lokman）擔正，探討面對不能逆轉的命運應該如何自處。

講到選角，鄭保瑞謂：「家棟的角色界乎癲與不癲了間，難道十分高，之前跟他合作過覺得他是個很好的人選。Lokman的角色我們Cast了好多人，他是唯一一個令我覺得有可能演到的人。」

藝人大曬冷

下一個環節則來個「藝人大曬冷」，20多位藝人輪流出場自我介紹，其中包括四位本自《全民造星IV》、今年簽約的藝人許寶恆（Alice）、葛綽瑤（Yoyo）、何洛瑤（Sica）、鍾卓穎（Ash）及楊安妮（WinWin）。

另外還有黃奕晨（Dixon）、王頌茵（Kathy仔）、鄭伊琪（浩南）、陳子豐、李敏、米露迪、曾贊學（阿神）、蔡寶欣（Pony）、張右雨、鄧家禮（Vincent）、虞逸峯、蔡宛珊（Sarika）、李昭南（Mishy）、陳安立（Brian）、李炘頤（Alina）、練美娟、駱振偉、岑樂怡（阿妹）、陳嘉倩、強尼（許博文）、陳俞希（Hailey）及沈殷怡（Shirley）。

▲ （梁樂欣、陳淑霖攝）

最後一節來到歌手表演環節，打頭陣有ERROR四子獻唱《愛情值日生》，接著由P1X3L唱跳《Just Lean On Me》，小師妹COLLAR八女唱出道作《Call My Name!》。

然後主持再次登場，介紹即將推出的新活動平台「Make a Live」，平台將會舉辦大型實體演唱會及綜藝活動，而網上轉播更設有「多角度Fan Cam」選擇，粉絲可以自行選擇睇騷角度，選擇更多元。

▲ （梁樂欣、陳淑霖攝）

萬眾期待的MIRROR壓軸出場，首次現場唱出最新團歌《Innerspace》，並同時公布五月將成立官方歌迷會，會員將享有專屬的迎新禮盒，兼擁有訂購演唱會及粉絲見面會門票的優先資格，官方歌迷會的詳情稍後將於MIRROR的官方Facebook及Instagram中公佈。

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記者：梁樂欣、陳淑霖