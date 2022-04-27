【洗冷氣機】炎熱天持續周五料達33°C高溫　冷氣機藏污傳異味專家教清洗步驟

▲ 專家教清洗冷氣機步驟。

近日天氣炎熱，天文台表示，隨著高空反氣旋增強，未來數天華南沿岸地區普遍晴朗，預料本周五（29日）最高氣溫達33°C，隨後周六（30日）也將達至32°C。踏入初夏，又是家中冷氣機出動時機，而如何清洗冷氣機亦再度成為網民熱烈討論的話題。

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有網民最近在Facebook群組「家居裝修分享谷」上載了照片，展示家中冷氣機積聚灰塵污垢的情形，並詢問其他網民「請問可點樣自己清洗？」隨即引起網上熱烈議論。

▲ 有網民最近分享照片，展示家中冷氣機積聚灰塵污垢的情形。（圖片來源：Facebook群組「家居裝修分享谷」）

在看過照片後，有網民建議可自行拆開螺絲，把機身拉出來抬去清洗；有人就表示可用牙刷清潔；也有網民指自己會用吸塵機清潔，再用紫外光燈照射機身。至於有部分網民則建議可買冷氣清潔噴霧自行清洗。

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其實冷氣機不定期清洗，不僅會積聚灰塵污垢，也有可能傳出陣陣異味，影響生活。香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強曾接受TOPick訪問指出：

家居冷氣機主要利用室內空氣循環的原理降溫，而室內空氣中的人體皮屑，當被吸進製冷系統後，會與水分結合變成漿糊狀的物體，容易堵塞隔氣，所以要經常清洗。

要預防冷氣機傳出臭味，許錫強建議每隔1至2個月可為冷氣機自行消毒殺菌，可用1:99稀釋漂白水，以噴水壺噴灑隔塵網後的「凍coil」，讓漂白水滲入去水系統進行消毒。

至於坊間有泡沫清潔劑可去除製冷部位的污垢及霉菌，許錫強認為清潔劑不能完全清潔冷氣機內的污垢，建議應定期找專業冷氣技工清洗。

以下是裝修學院居家達人Kova教清洗冷氣機步驟，點擊下圖了解更多：

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Kova提醒大家清洗冷氣機時需注意以下事項:

清潔前應先關閉冷氣機電源，防止意外發生。

做足保護措施，防止污水四濺。方法:準備兩個垃圾膠袋。將垃圾膠袋剪開並貼在冷氣機底部，再剪開第二個垃圾膠袋形成圓筒形，用膠紙將二個袋連接，並在膠袋底部放水桶盛水。

膠制鉸位易爛，須小心取出。

使用高壓水槍清洗水盤和機身前，須用膠袋覆蓋機身、電子零件和帶電部分，防止觸電。

coil水(蓋水)和水比例為1:3。

適當保養及定時清洗冷氣機

Kova建議每兩星期清洗隔塵網、進氣口和出風口一次，防止氣流受阻及影響效能。此外，可打開隔塵網，觀察隔塵網後的coil位。如果coil位非純銀色，表面有污漬，即可用冷氣清潔劑清洗，以免影響製冷效果。最好安排有經驗技師定期檢查、保養及維修冷氣機。

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責任編輯：羅嘉欣