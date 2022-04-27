【夫妻關係】提醒抱B要小心遭長輩掌摑　新手媽委屈哭訴老公反應更心寒

▲ 新手媽提醒太嫲抱B要小心，卻遭掌摑。

父母最著緊小朋友的健康和安全，特別是初生BB，更要小心呵護。不過，台灣一名人妻近日卻因而遭受委屈，因日前丈夫的嫲嫲想抱B，她只是好心提醒要小心，竟遭對方掌摑，而且丈夫更為嫲嫲幫口，令人妻萌生離婚念頭。

有台灣人妻近日在facebook專頁「靠北婆婆2.0」投稿，她大呻，「這個清明節掃到我尊嚴都一文不值」。當日老公的嫲嫲想接過孩子抱，她當時隨口說了一句：「有點份量，要小心」。

沒想到，嫲嫲竟打了她一巴掌，指責她「亂說話」，人妻大受委屈，

我活了29年，人生第一次遇到這種事！

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老公反應令人心寒

她表示，自己只是體諒老人家站著腳不舒服，還要抱孩子，萬一跨門檻時摔倒怎麼辦，「不能到外面椅子上再抱？」人妻委屈地在旁邊哭，並向老公哭訴，沒想到老公的反應更令她心寒，老公卻指嫲嫲只是「不小心」，

不小心手舉起來？不小心掌我嘴？老公不站在我這邊就算了，講出來的話句句讓我想走向離婚。

帖文引來不少網民熱論，大批網民都紛紛為人妻抱不平，認為人妻應該要去驗傷提告，立即帶走孩子不再見面，亦批評人妻的老公沒眼色，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳