【聲夢傳奇2】從逾千人挑選23人參賽　聲夢Junior Aster有望殺入《聲夢2》

▲ 《聲夢傳奇2》 Aster（劉芷君）

TVB去年4月推出歌唱真人騷《聲夢傳奇》捧出炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）等，今年6月，以「我超越我」為主題辦《聲夢傳奇2》。

《聲夢傳奇2》製作組從超過1000名本地及海外的參賽者中，挑選23名學員，年紀最小一位只有13歲。

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TVB娛樂新聞台在昨晚（4月26日）播出《聲夢傳奇2》部分遴選片段，從片段所見，今季不但吸引唱得及跳得之人，不少人更自備樂器自彈自唱施展渾身解數，其中一名參賽者更輕鬆地以小提琴拉奏出《月半小夜曲》，功架十足。

除了表演，參賽者還要入錄音室錄歌試真章，考驗相當全面。

▲ 遴選評判：（後排左起）：馬光榮、Sunny Wong、陳奐仁、郭偉亮。（ 前排左起）：曾志偉、樂易玲、李幸倪

《聲夢JUNIOR》學員亮相

其實23名《聲夢2》學員中，已有4名落實入圍，她們便是之前在《聲夢JUNIOR》中表現亮麗的Crystal（梁善知）、Caitlin（楊秉頤）、Charlotte（繆昀希）及 Kiele（鄧曉殷）。

現時13歲的Charlotte更憑在JUNIOR決賽舞台唱跳《跳舞街》一鳴驚人。除令人留下深刻印象的JUNIOR四強小花，之前在《JUNIOR》中大熱倒灶的Aster（劉芷君）亦深受網民喜愛，不少網民更對她因揀錯歌錯失直入《聲夢2》機會大嘆可惜。

看著JUNIOR成員成長的Eric Kwok接受娛樂新聞台訪問亦坦言，對於只得四位學員能直入《聲夢2》感遺憾：「畀我揀起碼有十個可以入啦！」

他續指：「例如Elsa（劉芷晴），佢唱得好好架，見到佢次次入唔到都喊得咁犀利，我都覺得好慘。仲有Vici（莊殷玥），佢最尾同Kiele其實係叮噹馬頭同分攞第四，覺得佢好應該入《聲夢2》，佢性格其實幾啱做呢一行。最可惜係Aster，佢有晒樣有晒身型，表演欲又好強。」

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《聲夢2》將開記招

眼見JUNIOR學員有潛質的大有人在，製作組經過考量，最後決定開放機會讓JUNIOR成員參加遴選。

當中表現較為亮眼的，有拿出看家本領勁歌熱舞獻唱《Prince Joyce》的Aster、轉曲風捨棄擅長抒情歌改唱跳舞快歌《River》的Vici、拿著Ukulele自彈自唱《Sophia》的Jasmine（冼奕瑜）、投入跳唱《未知》的Nicole（張嘉悅）、以及大晒感染力獻唱《Rolling In The Deep》的Elsa。

眾人無論自信、台風及唱功均明顯比之前Level Up，Aster及Vici更因展示了超強舞功獲評判點名稱讚，看來Aster大有機會「翻盤」殺入《聲夢2》。到底最後JUNIOR學員有多少位能汲取之前的實戰經驗，提昇自己殺入《聲夢2》？答案將於明天（4月28日）舉行的記者會揭曉。

森美大讚學員

至於《聲夢》主持森美受訪時大讚《聲夢2》入圍學員實力比起上屆更為多元：「上屆Windy唱聲樂好勁啦，今屆唔單止有聲樂勁嘅，仲有Rap啦、跳唱啦，甚至連演奏級都有。」

他更配合大會主題表示，製作組希望學員能夠通過參與節目，逐步成長蛻變。森美亦大讚JUNIOR小朋友大有進步：「佢哋真係個個都叻咗，亦都好有心同好有能力，好應該畀另一個舞台佢哋去展現真功夫；但為咗公平，佢哋要同其他選手under相同嘅機制，所以就喺面試度見到佢哋。」

