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【甲型禽流感】河南省4歲男童感染H3N8情況危重　屬全球首宗人類感染H3N8個案

社會 12:40 2022/04/27

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河南省4歲男童感染H3N8情況危重，屬全球首宗人類感染H3N8個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（27日）接獲國家衞生健康委員會通報河南省一宗人類感染甲型禽流感（H3N8）個案，並再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。

根據國家衞生健康委員會的資料，相信這是全球首宗人類感染甲型禽流感（H3N8）個案。個案涉及一名居於河南省駐馬店市的4歲男童，於發病前曾接觸活家禽。他於4月5日出現病徵，並於4月10日入院接受治療，現時情況危重。他的相關密切接觸者在醫學觀察期間沒有出現異常情況。基因分析顯示病人的病毒基因屬禽源性。

衞生防護中心發言人指，所有新型甲型流感在香港均為法定須呈報傳染病。市民如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場，避免接觸禽鳥或其糞便。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。

從受影響地區回港後，若出現病徵，應立即求診，並主動告訴醫生最近曾到過的地方，以便對潛在疾病及早作出診斷和治療。

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責任編輯：李榮忠

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