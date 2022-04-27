【大教壞細】幼稚園學生踩單車疑輾過貴婦狗腳流血　狗主轟港媽帶走涉事兒童：一句道歉都無

▲ 小狗被小朋友踩單車從後輾腳受傷，同行照顧者竟帶涉事兒童逃走。

知錯要能改，身為家長、照顧者要在孩子前做好身教。近日，有名懷孕港媽帶同愛犬外出，怎料有名約4歲的小朋友踩單車從後方輾到小狗的腳，小狗受傷慘叫，涉事小朋友嚇到停下來，可是同行成人卻帶同小朋友快速逃走，不負責任及教壞小朋友。

小狗被單車從後輾腳受傷

事主以「2個小孩的媽媽」之名於21日（上周四）向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，標題為「就算搵到真兇出嚟又如何？賠幾多錢到彌補唔到我女雙腳嘅傷痛！」，港媽育有8歲孩及懷有身孕，她視貴婦狗「花花」如女兒般愛錫，事件在21日發生，當天她帶狗狗去寵物店沖涼及剪毛，途中經過天橋，意外發生，

突然之間，有個小朋友高速踩住架單車喺我後方衝過嚟！但因為佢喺我後面，初時我完全唔知道，轉瞬間就聽到花花慘叫……

▲ 花花現時在主人悉心照顧下好起來。（圖片︰大埔人大埔谷FB群組）

同行大人沒道歉帶小朋友逃走

狗主當時有用短繩牽狗，即刻將小狗抱起，當時小狗很驚，咬了狗主一下，狗主成手都是小狗的血。意外來到太突然，狗主推測小朋友踩單車快速經過，車輪碌到或夾到小狗的腳，然而最離譜的是同行大人。狗主望不清楚她樣子，只知是女性，推測可能是涉事小孩的媽媽、親人或是外傭，她竟然帶小朋友逃走，沒有道歉。

佢一句嘢都冇講，直接推佢個小朋友落車！然後就一手扯起架單車，一手扯住佢個小朋友落荒而逃，勁快咁落咗長扶手電梯走，此期間係一粒聲都冇出過！

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事主指小朋友目測大約得4歲，只係幼稚園K1、K2左右，他車到小狗後都嚇呆及停低，被大人帶走，「我諗小朋友都嚇親，佢一路俾個大人扯住行，一路有望翻轉頭」。

狗主見他們逃走，當刻有大叫︰「你唔好走！我隻狗流晒血！」，不過，她佗B不可能跑去追他們，加上愛犬不停流血，當刻首要照顧花花。而當時天橋很少人，有的也是老人家，路人未能幫忙。

無奈嘅我已經放棄咗追住佢，反方向行去寵物店借位止血先，惟感謝寵物店姐姐幫忙。

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愛犬腳趾頭有肉壞死

花花已看了獸醫生照X-ray，可幸沒傷到骨，但腳趾頭有肉壞死，要每日觀察，最壞情況那一部份壞死組織要切除。港媽當時有被單車手柄撞到右邊少少肚，肚中BB沒受傷。她沒打算追究，有感賠錢也彌補不到愛犬傷痛，「覺得我個女白白受咗咁重嘅傷，憤怒在一句道歉都得不到」，她希望該女士如有機會見到此帖文，可反省一下自己教育方式。

小朋友需要學識承擔責任，學會面對自己所犯嘅錯誤，而你作為一個照顧者，一個成年人，就更加應該學會咩叫承擔！

▲ 愛犬受傷更沒有收到任何道歉，令主人很心痛。（圖片︰香港玩具 / 茶杯貴婦狗總會FB群組）

網民︰家庭教育好重要

網民紛紛斥責同行成人的行徑，「又係呢啲不負責任的大人，培育另一個將來不負責任的人」、「 生完唔教就好心唔好生出嚟害人啦」、「家庭教育真係好重要」和「有啲父母係離譜到俾啲細路係超市踩車」。另外，網民都希望小狗早日康復。

文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳