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【審計報告】鹹水管爆喉工程遲遲未完工　需時長達6年半仍未修好

社會 13:19 2022/04/27

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審計報告批評水務署維修鹹水爆喉有延誤。 （資料圖片）

《審計報告》審視水務署的沖廁水供應情況，指出部分鹹水管爆裂熱點的改善工程，歷時長達6.5年仍未完成。

在水務署44個須進行改善工程的鹹水管爆裂熱點當中，截至去年4月，有14個工程仍在進行，其中13項工程在上一次爆喉後2年以上至6.5年仍未完工，平均約4.5年。

另外處理鹹水管滲漏工作，亦有可改善地方。《審計報告》稱，鹹水管滲漏宗數由2018年的1,827宗增加10%至2020年的2,006宗。在2018年1月至去年3月期間，有6,193宗鹹水管滲漏個案，當中1,991宗(32%)在接獲鹹水管滲漏報告後，需時2小時以上至49天才可關閉水掣；另外6千多宗個案當中，有217宗因鹹水管滲漏引致的停水時間，長達24小時以上至7天不等，平均停水39小時。

水務署向審計署解釋，由於有其他緊急個案需予優先處理，結果截斷海水供應需時頗長；另外也要考慮關水掣時，須盡量減少對客戶造成滋擾，以及或受運作需要／工地限制等因素所影響。

審計署建議水務署繼續採取措施，確保在切實可行情況下，盡快完成鹹水管改善工程；也要採取措施，確保承建商遵守合約規定，調配足夠人手處理涉及鹹水管爆裂的緊急情況。

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記者：吳卓峰

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