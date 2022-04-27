【改朝換代】星夢娛樂改名tvb music group　菊梓喬不知情疑捧谷婭溦做「一姐」

▲ 星夢娛樂正式改名，傳力捧谷婭溦上位做「一姐」。

TVB旗下的星夢娛樂集團有限公司（The Voice Entertainment Group Limited），自2021年何哲圖離任行政總裁一職，由節目內容營運總經理曾志偉接手掌管，成立旗下音樂廠牌「愛爆音樂All About Music」，管理選秀節目《聲夢傳奇》參賽者的音樂工作，第一季有「國民初戀」的姚焯菲成為旗下首位歌手。

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改名為tvb music group

近日星夢娛樂宣布正式改名為「tvb music group（TMG）」，其Facebook專頁更新名字及Logo，並在簡介欄寫道：「TMG 旗下歌手包括 #周柏豪 #菊梓喬 #谷婭溦 #林穎彤 #連詩雅 #吳若希 #伍富橋 #譚嘉儀 #戴祖儀 #謝東閔 #王灝兒JW #王敏奕 #胡鴻鈞」，以及「TMG於2013年11月15日成立，以發掘及培育具音樂才華及歌唱潛質的藝人，成為樂壇新一代傑出的歌手，開拓音樂事業，發展本地樂壇。」

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谷婭溦上位

曾獲前行政總裁何哲圖重用的「星夢一姐」菊梓喬，對於公司宣布改名卻表示不知情。

其實外間有傳何哲圖離任後，菊梓喬一姐地位不保，公司轉為力捧師妹谷婭溦，而吳若希更開口指谷婭溦是「星夢唱將No.1」。

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