【搶劫判囚】疫情影響致財困　運輸工持刀劫保安的哥囚5年半

▲ 疫情影響致財困，運輸工持刀劫保安的哥囚5年半。（資料圖片）

34歲運輸工人稱受社會運動及疫情影響致開工不足，財困下於2天內持刀搶劫工廈女保安及兩名夜間的士司機，共涉款1,870元及1部手機。涉案運輸工今（27日）於高等法院承認3項搶劫罪，判監共5年半。法官指夜間的士司機工作危險性高，法庭須予以保護。

被告卓文迪（34歲），承認3項搶劫罪，案發於2020年2月14日，在葵涌打磚砰街華基工業大廈地下搶劫女保安300元及1部手提電話，另於同月16日在長沙灣道及葵涌打磚砰街分別搶劫兩名的士司機1,270元及300元。

代表律師求情指，被告已婚，育有4歲女兒。被告因受社會運動及疫情影響，由長工變兼職，致開工不足，收入大減，案發時因財政困難才犯案，現深感懊悔，並對案中事主致歉。

法官判刑時指，搶劫的士司機屬嚴重罪行，夜間的士司機冒險為巿民提供服務，工作危險性高，法庭須予以保護。被告獨自犯案，雖未有對事主造成傷害，但相信事主於凌晨時分，獨自面對持刀行劫者定必感到驚慌，考慮所有因素後，就3項控罪判囚共5年半。

案發於2020年情人節晚上，被告於葵涌打磚砰街華基工業大廈地下持刀搶劫女保安300元及1部手提電話後逃走。同月16日凌晨時分，被告於葵興港鐵站乘的士往長沙灣道，抵埗後被告亮刀搶去司機1,270元，其後再登上另一輛的士前往葵涌打磚砰街，到達目的地後亮刀搶劫司機300元，並要求交出銀包，司機假裝取銀包時，乘時下車逃走及報警。

被告於同月22曰被捕，警誡下被告稱因沒有工作而犯案，因未能向友人借貸，遂萌打劫司機念頭，而搶劫得來款項已用作購買奶粉及尿片，涉案利刀則從家中取的。

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記者：林育慧