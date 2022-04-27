【黎明前妻】樂基兒丈夫罕有曝光被誤認是兒子外公　曾歷失婚破產遇Gaile後逆轉人生

▲ 樂基兒與商人Ian育有3歲兒子，近日Gaile罕有公開老公的近照。

41歲的樂基兒（Gaile）自2012年與天王黎明（Leon）離婚後，2016年公開與美籍食品商人Ian的戀情，翌年再婚，並誕下一子Hunter，一家三口現定居美國，近日一家人為Hunter慶祝3歲生日，Gaile分享了數張相片，但焦點卻落在罕有曝光的老公Ian身上。

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樂基兒最近全家飛到印尼峇里島，並為兒子慶生，舉行以Minions迷你兵團為主題的生日會，Gaile與兒子拿著大束Minions氣球打卡，可見笑容滿面的Gaile有點「幸福肥」，身形圓潤了不少。Gaile留言祝福孩子生日快樂。

真不敢相信你今天已經3歲了！媽媽和爸爸非常愛你，我們會永遠為你做最好的父母。急不及待想和你一起度過今天，你是我生命中的小情人。

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網民︰唔愛黎明愛阿伯？

不過，焦點卻落在一家三口陪兒子切蛋糕的照片上，現年47歲的老公朱智豪（Ian）白髮蒼蒼，被網民誤認是Gaile的父親、囝囝的外公；有網民更直言Ian的樣子好老，「唔愛黎明愛阿伯？」。事實上Gaile的前夫Leon現年55歲，的確保養得很好。

▲ Gaile的兒子轉眼已3歲大。（IG圖片）

樂基兒自與Ian再婚後淡出幕前，2019年誕下兒子後更成為做全職媽媽，專心相夫教子。有報道曾指出，自從Ian跟Gaile拍拖之後，他的網上有機食品生意愈做愈好，且為人比以前開朗，可見Gaile旺夫。Gaile曾公開發表愛的宣言︰

別人問我為甚麼要嫁給這個男人，我沒有理由不這樣做，他令我有機會重新墮入愛河。

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丈夫同失婚曾歷破產

原來Ian曾經歷過一段失敗婚姻，與Gaile同是天涯淪落人。Ian的前妻是本港一位名媛，曾持有兩個聯名物業，賣出後勁賺千多萬元。可是兩人的婚姻只維持了約5年。

原本在投資銀行擔任高薪厚職的Ian，亦出現過嚴重財政問題，曾被追討合共逾3,000萬元債務，2012年被法庭頒布破產令。直到跟Galie拍拖後，2017年Ian的破產令才完結，同年兩人拉埋天窗，愛情、家庭與事業皆重新出發。

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責任編輯︰王明芳