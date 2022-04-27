  • 31°C
香港時間 : 2022427日 (週三) 14:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非凡三俠】黃宗澤奪紐約電影電視節「最佳男主角」　拍戲高處跳下致膝蓋骨移位

娛樂 13:48 2022/04/27

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

黃宗澤勇奪紐約電影電視節「最佳男主角」。

紐約電影電視節2022今日（27日）公布得獎名單，衝出國際的黃宗澤（Bosco）憑劇集《非凡三俠》奪得「最佳男主角」優異獎，Bosco表示獲獎一定要多謝導演Billy（鄧衍成），因為《非凡三俠》是對方遺作，Bosco說：「全靠佢拍得咁好我先有機會拎獎，同埋叫做對Billy有個交代，同時都要多謝編劇陳十三，寫一個咁好咁新穎劇本，令大家都有共鳴。」

最新影片推介：張明偉專訪

以為愚人節整蠱

Bosco憶述第一次收到入圍通知正是愚人節，笑問樂小姐（樂易玲）是否大整蠱，直至看到樂小姐發來證據便開始眼濕濕，說：「做演員咁多年，無諗過會喺國際盛事上有提名，到通知我有獎，自己又啱啱買緊餸，啲timing次次好錯，不過今次我收到電話時好淡定話係咩？哦！之後返到屋企食完飯先打俾朋友！我一向都無諗拎唔拎獎，當唔諗時反而有獎，係一個震撼彈！」

疫情下，頒獎禮全網上形式進行，Bosco坦言是有點可惜，但有獎開心之餘亦是一個肯定。未來會繼續做好本份，演好每套作品。

黃宗澤、周秀娜及張智霖主演劇集《非凡三俠》。

軟組織發炎

現在正忙於拍攝《疊影追擊》的Bosco早前在社交平台上扁嘴透露整傷膝蓋，更要配戴護膝帶，原來他拍攝時需要多次從高處跳下，說：「當晚都無事，但第二日開始痛，發現係膝頭有嚿骨頭移咗少少位，骨撞骨，軟組織有啲發炎。」

醫生其實有叫Bosco要停工一星期，但因為第五波疫情已經影響拍攝，所以Bosco惟有頂硬上繼續開工，現時只有多提醒自己多加留意。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

撰文 : TOPick柴犬出動

黃宗澤 電視劇 頒獎禮 演員 紐約

最高瀏覽

【卵巢癌】港媽月內暴瘦15磅揭患4期卵巢癌　康復年半後復發兩年藥物索50萬
16:14 2022/04/26
【卵巢癌】港媽月內暴瘦15磅揭患4期卵巢癌　康復年半後復發兩年藥物索50萬
【詐騙短訊】網傳「百佳50周年」問卷贈禮券　百佳澄清沒有進行此活動
14:11 2022/04/26
【詐騙短訊】網傳「百佳50周年」問卷贈禮券　百佳澄清沒有進行此活動
【DSE2022】中文作文考校服自述再抒情　另談任食放題後「得不償失」
13:18 2022/04/26
【DSE2022】中文作文考校服自述再抒情　另談任食放題後「得不償失」