  • 31°C
香港時間 : 2022427日 (週三) 15:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【審計報告】深水埗牌照處人龍長環境迫　斥運輸署拒派籌應探討改善

社會 13:29 2022/04/27

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

審計署建議探討牌照事務處設派籌制度。（資料圖片）

最新一份審計報告審視運輸署牌照事務處服務。現時市民如親身辦理牌照事務，或需排隊輪候一段時間，報告建議運輸署探討就牌照服務設立派籌輪候，並採取措施進一步紓緩九龍牌照事務處輪候擁擠問題。另外，報告指出2020年網上申請續領車輛牌照的百分比不足1%，2021年則有約3.7%，建議署方加強推廣有關服務。

運輸署轄下設有4間牌照事務處，提供車輛牌照和駕駛執照的簽發服務，市民可選擇親身辦理、郵寄、投遞箱或透過互聯網提交牌照和許可證的申請。如市民親身辦理，就要排隊等候。其中以九龍牌照事務處排隊人龍較長，環境也較為擁擠。為改善情況，運輸署於2015及2016年曾推行兩輪「派籌輪候試驗計劃」，當時約78.5%受訪者用戶對安排表示滿意，惟署方最終以設立制度甚複雜、整體好處不明顯等原因決定不會推展派籌安排。

運輸署在2021年10月進一步向審計署解釋，大部分申請人通常同一時間遞交超過一項或類別申請，職員難以對不同種類的車輛相關牌照服務申請表作初步檢查。審計報告今指出，設立派籌輪候制度有助減少人群聚集的程度，保持社交距離， 讓申請人可善用或超過30分鐘的輪候時間，為公眾提供方便舒適的環境，又說明白運輸署對設立派籌制度複雜程度有所顧慮，但認為署方應該作出探討，在切實可行的情況下取代現有輪候制度。

九龍牌照事務處早前重開，有大量市民輪候即時櫃位服務。（資料圖片）

現時運輸署設網上申請續領正式駕駛執照及車輛牌照的服務，惟署方2016至2019年期間進行的調查顯示，約33%至58%市民不知道可於網上申請續領正式駕駛執照或車輛牌照。審計報告指，僅約0.3%使用服務的市民於2019年透過網上續領車輛牌照，2020則微升至0.9%，截至2021年6月則有約3.7%。審計署建議，運輸署應繼續加強宣傳，包括利用網站、牌照事務處的顯示屏和海報等渠道宣傳。

另外，網上預約服務方面，報告分析2021年1至6月的預約服務名額的使用率，發現4間牌照事務處的預約服務名額整體使用率為37%，其中以申請國際駕駛許可證的預約使用率最低，僅5%；而2016至2020年期間，有19%至25%的失約個案。運輸署回應說失約個案對人手資源並沒有影響，不過審計署認為情況不理想，建議署方採取以短訊提醒申請人等措施。

審計報告又指出，牌照事務處於2016至2019年期間，處理的事項由逾327萬宗增至逾368宗，增幅約為12%；2019至2020年期間，受疫情影響，處理的事項跌至約304萬宗，但職員人數增加24%。審計署審視4間牌照事務處於2021年7月26日至30日期間的工作量，發現香港及九龍牌照事務處職員處理的事項宗數佔整體的81%，並約為觀塘及沙田牌照事務處的1.5倍。

運輸署解釋，觀塘及沙田牌照事務處的策略定位是以較小的規模運作，提供基本牌照服務及處理郵寄申請的後勤事宜，認為估算牌照事務處工作量時，應一併考慮處理郵寄申請所涉及的額外工作量。審計署就認為，運輸署要密切監察4間牌照事務處的工作量，靈活調配各事務處的人手，並採取措施進一步紓緩九龍牌照事務處輪候大堂的擁擠問題。

對於審計署的建議，運輸署回應說，會審慎檢視人手需求，密切監察4間牌照事務處的工作量，靈活調配各事務處的人手，亦會考慮採取措施紓緩九龍牌照事務處輪候大堂的擁擠問題，包括繼續加強和推廣網上服務，在未來數年分階段推行電子發牌計劃，包括把網上服務擴展至逾 20 項牌照服務，例如申請學習駕駛執照及不同的 許可證，藉以鼓勵申請人經互聯網遞交一些無須親身辦理的申請。署方亦指，會探討可否在切實可行的情況下，為駕駛執照相關服務推行派籌輪候制度。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【恢復正常】滙豐下周二起所有零售銀行分行恢復正常服務時間
今日 13:16
【恢復正常】滙豐下周二起所有零售銀行分行恢復正常服務時間
【海外醫生】港府公布首批認可醫學資格名單　涉27間英美澳等海外院校
今日 12:24
【海外醫生】港府公布首批認可醫學資格名單　涉27間英美澳等海外院校
【審計報告】路政署修行人路延誤最長達一年　有費用預算超出實際兩倍
今日 12:49
【審計報告】路政署修行人路延誤最長達一年　有費用預算超出實際兩倍

你可能感興趣

【恢復正常】滙豐下周二起所有零售銀行分行恢復正常服務時間
今日 13:16
【恢復正常】滙豐下周二起所有零售銀行分行恢復正常服務時間
【海外醫生】港府公布首批認可醫學資格名單　涉27間英美澳等海外院校
今日 12:24
【海外醫生】港府公布首批認可醫學資格名單　涉27間英美澳等海外院校
【審計報告】路政署修行人路延誤最長達一年　有費用預算超出實際兩倍
今日 12:49
【審計報告】路政署修行人路延誤最長達一年　有費用預算超出實際兩倍
政治 運輸署 審計署 運輸

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【卵巢癌】港媽月內暴瘦15磅揭患4期卵巢癌　康復年半後復發兩年藥物索50萬
16:14 2022/04/26
【卵巢癌】港媽月內暴瘦15磅揭患4期卵巢癌　康復年半後復發兩年藥物索50萬
【詐騙短訊】網傳「百佳50周年」問卷贈禮券　百佳澄清沒有進行此活動
14:11 2022/04/26
【詐騙短訊】網傳「百佳50周年」問卷贈禮券　百佳澄清沒有進行此活動
【DSE2022】中文作文考校服自述再抒情　另談任食放題後「得不償失」
13:18 2022/04/26
【DSE2022】中文作文考校服自述再抒情　另談任食放題後「得不償失」