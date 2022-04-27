【審計報告】深水埗牌照處人龍長環境迫　斥運輸署拒派籌應探討改善

▲ 審計署建議探討牌照事務處設派籌制度。（資料圖片）

最新一份審計報告審視運輸署牌照事務處服務。現時市民如親身辦理牌照事務，或需排隊輪候一段時間，報告建議運輸署探討就牌照服務設立派籌輪候，並採取措施進一步紓緩九龍牌照事務處輪候擁擠問題。另外，報告指出2020年網上申請續領車輛牌照的百分比不足1%，2021年則有約3.7%，建議署方加強推廣有關服務。

運輸署轄下設有4間牌照事務處，提供車輛牌照和駕駛執照的簽發服務，市民可選擇親身辦理、郵寄、投遞箱或透過互聯網提交牌照和許可證的申請。如市民親身辦理，就要排隊等候。其中以九龍牌照事務處排隊人龍較長，環境也較為擁擠。為改善情況，運輸署於2015及2016年曾推行兩輪「派籌輪候試驗計劃」，當時約78.5%受訪者用戶對安排表示滿意，惟署方最終以設立制度甚複雜、整體好處不明顯等原因決定不會推展派籌安排。

運輸署在2021年10月進一步向審計署解釋，大部分申請人通常同一時間遞交超過一項或類別申請，職員難以對不同種類的車輛相關牌照服務申請表作初步檢查。審計報告今指出，設立派籌輪候制度有助減少人群聚集的程度，保持社交距離， 讓申請人可善用或超過30分鐘的輪候時間，為公眾提供方便舒適的環境，又說明白運輸署對設立派籌制度複雜程度有所顧慮，但認為署方應該作出探討，在切實可行的情況下取代現有輪候制度。

▲ 九龍牌照事務處早前重開，有大量市民輪候即時櫃位服務。（資料圖片）

現時運輸署設網上申請續領正式駕駛執照及車輛牌照的服務，惟署方2016至2019年期間進行的調查顯示，約33%至58%市民不知道可於網上申請續領正式駕駛執照或車輛牌照。審計報告指，僅約0.3%使用服務的市民於2019年透過網上續領車輛牌照，2020則微升至0.9%，截至2021年6月則有約3.7%。審計署建議，運輸署應繼續加強宣傳，包括利用網站、牌照事務處的顯示屏和海報等渠道宣傳。

另外，網上預約服務方面，報告分析2021年1至6月的預約服務名額的使用率，發現4間牌照事務處的預約服務名額整體使用率為37%，其中以申請國際駕駛許可證的預約使用率最低，僅5%；而2016至2020年期間，有19%至25%的失約個案。運輸署回應說失約個案對人手資源並沒有影響，不過審計署認為情況不理想，建議署方採取以短訊提醒申請人等措施。

審計報告又指出，牌照事務處於2016至2019年期間，處理的事項由逾327萬宗增至逾368宗，增幅約為12%；2019至2020年期間，受疫情影響，處理的事項跌至約304萬宗，但職員人數增加24%。審計署審視4間牌照事務處於2021年7月26日至30日期間的工作量，發現香港及九龍牌照事務處職員處理的事項宗數佔整體的81%，並約為觀塘及沙田牌照事務處的1.5倍。

運輸署解釋，觀塘及沙田牌照事務處的策略定位是以較小的規模運作，提供基本牌照服務及處理郵寄申請的後勤事宜，認為估算牌照事務處工作量時，應一併考慮處理郵寄申請所涉及的額外工作量。審計署就認為，運輸署要密切監察4間牌照事務處的工作量，靈活調配各事務處的人手，並採取措施進一步紓緩九龍牌照事務處輪候大堂的擁擠問題。

對於審計署的建議，運輸署回應說，會審慎檢視人手需求，密切監察4間牌照事務處的工作量，靈活調配各事務處的人手，亦會考慮採取措施紓緩九龍牌照事務處輪候大堂的擁擠問題，包括繼續加強和推廣網上服務，在未來數年分階段推行電子發牌計劃，包括把網上服務擴展至逾 20 項牌照服務，例如申請學習駕駛執照及不同的 許可證，藉以鼓勵申請人經互聯網遞交一些無須親身辦理的申請。署方亦指，會探討可否在切實可行的情況下，為駕駛執照相關服務推行派籌輪候制度。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴