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【防禦措施】已識別26處沿岸低窪或當風住宅地區　黃偉綸：未來5年將有序推展高風險沿岸地區改善工程

社會 13:43 2022/04/27

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本港過往風季情況。（資料圖片）

香港位處沿海，容易受熱帶氣旋、暴雨和風、暴潮等天氣相關的威脅。發展局局長黃偉綸今日（27日）表示，當局根據風險管理，識別出26個較高風險的沿岸低窪或當風住宅地區，制訂改善工程和管理措施，計劃未來5年，推展各項改善工程和落實相關管理措施，並會適時諮詢持份者。

立法會議員梁熙在會議上質詢當局對沿海地點防禦極端天氣的措施。發展局局長黃偉綸指，自2019年至2020年期間，政府在杏花邨遊樂場建造了花槽及擋水板，以緩解越堤浪湧進該處而造成水浸的情況。政府亦一直與杏花邨管理公司保持緊密溝通，就屋苑在停車場及住宅入口處加設可拆卸式擋水板提供技術意見，屋苑亦已完成有關工程。

他又稱，為全面檢視風暴潮和風浪對沿岸的影響，沿岸災害研究採取風險管理的方法，評估地區遭受沿岸災害的可能性及後果的嚴重性，並參考過往因超強颱風吹襲所導致的沿岸損毀紀錄，識別了26個較高風險的沿岸低窪或當風住宅地區，包括杏花邨，以制訂改善工程和管理措施，保障市民生命安全。亦計劃於未來5年有序地推展各項改善工程和落實相關的管理措施，並會適時諮詢持份者，讓有關工程和措施更能滿足區內人士的需要和期望，會密切審視改善工程和管理措施的進度，並會持續監察氣候變化，適時檢視應對沿岸風險的措施。

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責任編輯：余思嵐

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