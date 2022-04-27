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【Marvel電影】奇異博士獨愛積家超薄大師　續集《失控多元宇宙》再戴萬年曆腕錶

休閒消費 16:07 2022/04/27

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由導演森溫美（Sam Raimi）執導，班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）領銜主演，今年萬眾期待的Marvel超級英雄電影《奇異博士2：失控多元宇宙》終於安排在5月初上映！電影公司除了忙於宣傳，連積家都來湊熱鬧，因為班尼狄甘巴貝治所飾演的奇異博士對積家錶可以話忠誠程度，可以話去到骨灰級程度！

都係西裝筆挺配搭積家萬年錶最好睇，似乎奇異博士要出席法庭，唔使擔心，筆者未睇，唔知點劇透。（圖片：品牌提供）

話說2016年上映的電影《奇異博士》中，積家 Master Ultra-Thin Perpetual Calendar 超薄大師系列萬年曆腕錶已經首次登場，６年後又再次登上大銀幕，在續集發揮其重要作用。

這款腕錶是奇異博士的神秘藝術旅程中多個關鍵時刻必不可少的參照物，以有形的方式強調主角在過去與未來所經歷的重大事件。

超薄大師系列萬年曆腕錶是一件悄然運轉的精緻實物，彰顯傳統的根源並持續穩定地測量綫性時間。萬年曆在錶盤上顯示多重時間綫，歷經世代亦能正確指示時間，正正配合了電影故事中複雜的時間情節。

    點擊圖片放大
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萬年曆是極為精密複雜的機械裝置，能考慮日曆的不規則變化，根據不同天數的月份和閏年自動調校。萬年曆在上鏈後直至 2100 年均無需調校，隨後再過 400 年才需再次調校，多重宇宙都唔使怕啦。

記者：黃鑑江

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