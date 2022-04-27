【審計報告】勞工處視察的建築地盤有兩成已完工　逾4成地盤欠薪未有視察

▲ 勞工處未有視察逾4成嚴重欠薪地盤。（曾耀輝攝）

審計署今（27日）公布審計報告，報告指出勞工處疫情下只視察工作場所10.4萬次，較目標少26%；另勞工處由2016年至去年5月共視察建築地盤1045次，但當中近2成在建築工程已完工進行。報告又提到，破欠基金特惠款項的申請平均需要6.5至7.7個月才收到款項，相隔逾1年的個案去年亦增至21%。

審計報告指出，勞工督察負責視察各工作場所，確保僱主遵守勞工法例，及打擊僱用非法勞工，勞工處在2017年把視察工作場所的目標訂為每年14萬次，惟去年勞工處只視察了104,138 次，較目標少26%，審計署認為暫停例行視察和減少視察工作場所次數，無可避免會影響勞工處為保障僱員權益及福利而進行的視察的整體成效。

審計報告亦提到，用作選定工作場所進行例行視察的勞工視察科備存工作場所資料庫，截止2020年有296,357個工作場所資料，但審計署以78間成功申請保就業計劃的公司資料，與資料庫核對，結果發現當中33間，即42%，沒有包括在資料庫內，例行視察不會涵蓋該等公司。

審計報告亦指出，勞工處會視察建築地盤，以保障建築工人的權益及福利，惟勞工處在2016年1月至2021年5月進行的1045次視察中，有201次，即近兩成，在視察時建築工程已完竣，現場並沒有建築工人，削弱了有關視察在保障建築工人權益及福利方面的成效。

另外，勞工視察科的《行動守則》訂明，應按特定照準則選定建築地盤作優先視察，包括建築地盤涉及較嚴重過期支付工資及建築地盤承辦商明顯違規等。審計署審查了3,162宗在2016年1月至2021年5月期間轉介予勞工處的個案資料，發現有1,235宗 (39%) 涉及承辦商連續2個或以上工資期過期支付工資，然而當中有514宗 (42%) 未經勞工處視察，而516宗(16%)涉及明顯違規承辦商的個案中也有112宗 (22%)未經勞工處視察，認為沒有文件證據顯示勞工處已優先視察符合選定準則的建築地盤。

此外，勞工處薪酬保障科負責處理破欠基金的特惠款項申請，報告指出，雖然勞工處可達到在收到全部資料和文件當天起計10個星期內發放款項，但公眾關注到由接獲申請至發放款項所 相隔的時間。審計署審查了2018年至2021年6月30日期間獲批的申請，發現由薪酬保障科接獲申請起，至發放款項所相隔的時間平均介乎6.5至7.7個月，相隔時間超逾1年的申請也由2018年的5%，增至2021年的21%。

而在處理申請時，勞工處須要求申請人和其他各方提供有關申請的資料和文件，倘若收到的資料存有差異，亦須予以釐清，不過審計署審查了2018至2020年期間獲批的30宗申請，發現有5宗個案，處方收到資料或申請6.4個月至11.7個月後才採取行動催交所欠缺的文件或作釐清，署方認為勞工處可加快收集所需資料和文件。

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記者：黃小冰