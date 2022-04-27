【親子活動】香港迪士尼樂園酒店全新推出　外賣米奇米妮甜品+DIY曲奇製作餐盒

▲ 香港迪士尼樂園酒店，推出全新外賣精美甜品及DIY曲奇製作餐盒。（迪士尼提供）

香港迪士尼樂園酒店最近推出兩款可外賣自取的精美甜品，包括有多款法式甜點、以米奇米妮作主題的迪士尼精選甜品盒，以及迪士尼自家曲奇製作餐盒，讓大家輕鬆在家製作迪士尼朋友曲奇，邊食邊玩，隨時在家感受迪士尼的奇妙滋味。

在迪士尼DIY曲奇製作餐盒（$288）中，樂園酒店烘焙廚師會準備好已包裝的牛油曲奇及材料，更會附送米奇與米妮主題便當盒連袋。只要跟着曲奇製作提示指南，簡單幾步就能製作出迪士尼朋友曲奇，無論自己享用或作小禮物送給親友都適宜。

▲ 迪士尼精選甜品盒 $488（迪士尼提供）

喜愛法式甜點的不能錯過迪士尼精選甜品盒（$488），為迎接新季節來臨，廚師團隊製作了一系列精緻法式甜點，包括迪士尼主角造型的米奇冬甩、米妮脆脆及朱古力布朗尼等。

▲ 閨蜜時刻下午茶禮盒外賣$568（迪士尼提供）

此外，迪士尼亦有閨蜜時刻下午茶禮盒外賣（$568），一共10款精美點心包括帕爾馬火腿忌廉芝士三文治等鹹點，到迪士尼朋友曲奇等精緻糕餅，每款各有特色，再配上清爽青檸味有汽水，最適合與閨蜜分享及盡情打卡。

訂購方法

日期：即日起至5月28日

網站：https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/book/generaldine/takeaway-dining-with-instore-pickup 或致電香港迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳：3510 6000

取貨方式：前往香港迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳

備註︰須於最少3天前預訂

記者︰黃依情