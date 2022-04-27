【財政預算案】立法會恢復二讀辯論預算案　議員關注疫情後經濟復甦和通關

▲ 立法會今日恢復實體會議，繼續審議新一份財政預算案。（梁偉榮攝）

立法會今日恢復舉行實體會議，恢復二讀辯論《2022年撥款條例草案》。議員普遍支持新一份財政預算案，但關注在疫情後如何恢復經濟和通關，以至醫療、房屋等議題。

經民聯副主席、工業界議員吳永嘉強調，政府目前首要工作是與內地通關，但認為對內對外通關不應互相排斥，建議以「先行先試」方式，與澳門及海外通關。他強調，若香港在通關問題持續蹉跎歲月，將失去很多經濟機遇。

吳永嘉又提到，本港現時失業情況嚴重，認為政府應暫緩提交取消強積金對沖的草案，以降低企業經營成本。

民建聯主席、立法會議員李慧琼就形容，今份預算案跨越兩屆政府，有承前啟後的重要作用，提及現時公屋輪候時間不斷延長，是民怨累積的焦點，期望現屆政府和下屆政府可以最大決心和力度，包括提高規劃項目的地積比、增加落馬洲樞紐比例、積極運用收回土地條例等不同方式，處理房屋問題。

新民黨議員李梓敬則指出，本港過去8年公屋建屋量，較目標少10萬單位，批評公屋供應緩慢。 他又提到，醫管局在今份預算案中，只獲撥款921億元並不足夠，形容在扣除75億元的額外抗疫撥款，整體撥款按年增幅減少2%。

立法會主席梁君彥在會議開始前提醒，今明兩日的會議只有議員可以發言，至於官員回應和二、三讀表決，則留待下周三大會處理。

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記者：胡偉明