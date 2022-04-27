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【端午節2022】米芝蓮一星萬豪金殿首推糉子禮盒　早鳥預訂8折歎乾鮑瑤柱裹蒸糭【內附連結】

休閒消費 16:16 2022/04/27

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糉子禮盒包括金殿乾鮑瑤柱裹蒸糭(圖)和金殿日本紅豆糭。(圖片由酒店提供)

端午節是中國的傳統節日之一，擁有超過2千年歷史，至今仍保留吃糉子過節的傳統習俗。今年香港JW萬豪酒店的中菜廳萬豪金殿首推端午糉子禮盒，當中有金殿乾鮑瑤柱裹蒸糭和金殿日本紅豆糭。出自米芝蓮一星認證餐廳的糉子，確實令人期待。

糉子由中餐行政總廚鄧家濠主理，他著重帶出糉子的傳統粵式風味，嚴選最佳的食材，更要一細心挑選，務求將金殿乾鮑瑤柱裹蒸糭的風味和口感再昇華。清香的荷葉裹滿豐膄鮮美的餡料，包括味濃帶溏心的南非吉品乾鮑魚、鹹香鮮美的頂級日本瑤柱和上等日本花菇、爽而不膩的關刀豬腩肉，還有韓國有機雞腿肉、湖南湘江全蓮子、油心鹹蛋黃、綠豆，以及盡收食材精華的軟綿糯米。

即使醬油的選用亦都一絲不苟，特別採用本地醬園頤和園的無添加醬油。貪其以古法釀造、經長時間天然發酵而成，味道份外濃厚鮮美，可為糭子添加鮮香。

喜歡紅豆糉的，可以一試金殿日本紅豆糭。鄧師傅為彰顯食材的原味，並無加入鹼水製作。入口便食到綿甜的原粒日本紅豆、鹹香濃郁的油心鹹蛋黃、以及以頤和園醬油調味的關刀豬腩肉。糉子禮盒售價$488、保溫袋套裝售$388元。兩者均包括一隻裹蒸糭和一隻紅豆糭。另外，在網上預訂還有八折至九折的早鳥優惠。

網上預訂優惠
4月26日至5月15日︰八折
5月16日至6月3日︰九折
取貨日期︰5月25日至6月3日
地點︰萬豪金殿

記者︰劉妙賢

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