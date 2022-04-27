【公屋上樓】輪候近10年終獲派舊式公屋　港女憂九龍搬荃灣住不習慣

香港居住問題嚴重，不少人希望獲派公屋為安身之處，但僧多粥少，令公屋輪侯時間平均長達6年。近日有一名女網民在小紅書發帖文，表示大學時期與家人開始抽公屋，曾因收入超額被罰重等，如今她畢業已過5年、今年初終獲派長康邨，惟因低層放棄，早前再獲派梨木樹二邨又怕不習慣環境。豈料大部分區內網民盛讚區內交通配套完善，購物方便。

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女網民在小紅書發帖，從大學時期與家人已經申請公屋，先在2019年初次會見房屋主任因工資超出家庭限額被罰重新等候，到2020年第2次會面因疫情而沒人上班被取消會面，更白走一躺，21年中收到補貼信後今年1月突然首次派樓，派往長康邨康順樓，但因交通不便及單位位於「2樓」太低便拒絕。時隔3月近日再獲派梨木樹二邨，卻埋怨習慣住在土瓜灣，害怕不適應荃灣環境，但又不敢再等第3次，因而詢問網民區內購物地點、交通配套。

帖文引起許多梨木樹居民留言，其中大部分人盛讚區內交通配套完善，雖並非鄰近地鐵站，但卻有許多巴士路線供居民前往葵芳、荃灣、沙田，又有小巴路線輔助接駁，「樓下行5分鐘有小巴站出旺角，36M 5分鐘就到葵芳」，又指梨木樹亦有商場、街市，乃至連鎖超市應有盡有。更有居民指梨木樹環境清靜又空氣較佳，放假又可出遊至附近城門水塘。最終帖主亦有親身到區內感受，亦對區內環境滿意及打算簽約。

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現時公屋平均輪侯時間長達6年，創自1999年以來新高，一共有24.85萬宗申請，合資格申請人有3次派房機會，而家庭收入或總資產淨值超出限額會被取消，但如果收入或資產轉變而重新符合申請資格，房屋署可恢復其申請，惟申請須在首次被取消後6個月至2年提出方作考慮。

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