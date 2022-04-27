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【海外醫生】林哲玄指27院校學術水平高　對首批名單無內地台灣院校感失望　

社會 15:44 2022/04/27

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醫療衞生界立法會議員林哲玄。（資料圖片）

衞生署署長兼醫生註冊主任今日（29日）公布首批獲特別註冊委員會認可的醫學資格名單，涉及27間包括澳洲2間、加拿大3間、新加坡1間、英國6間及美國15間的院校。即看：【下一頁】

醫療衞生界立法會議員林哲玄接受TOPick訪問時表示，首批名單的27間學院均屬世上知名的一流學校，其學術水平亦相當高，但認為首批名單只有27間數量較少，料因當局審批需時。

他又對名單上沒有內地、台灣的院校例如北京大學、國立臺灣大學等感到失望，指其學術水平亦十分高，希望可將其納入下一批名單。他歡迎有關院校的畢業醫生到港就業，但認為醫管局需為他們提供一定福利，否則難以吸引其返港就業：

如果香港畢業醫生都頂唔順，是否可以吸引到畢業醫生返來香港工作呢？如果沒有合理的生活水平，他們都已經到海外了，為何又會返來香港呢？

醫學會會長蔡堅則重視各校畢業醫生執業資格試的成績，指多數英國畢業醫生的考試成績也不錯，惟因美國教育體制與本港不同，課程內容亦或有不少，他們多數專注實驗室的工作，而較少著重臨床診症。他又相信餘下的名單一定會有內地院校，相信只是因當局仍未評核，另料名單亦會包括歐洲如意大利、德國、法國等院校。

被問到本港有否吸引力讓有關院校畢業醫生到港就業，他就認為要視乎整體的環境、薪酬及是否有家人在港：

一些年輕醫生如到海外讀書，但家人在香港，相信畢業後返港的機會較大，但如已在當地有一定名氣，機會就比較小。

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記者：郭詩詩

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