【靚太安樂窩】MIRROR Jeremy親臨粉絲文地貓家執屋　廚房驚現過期20年七味粉

▲ 《GO！執！事務所》今集到訪插畫家文地貓屋企，一班主持人傳授對方不少收納貼士。

ViuTV新節目《GO！執！事務所》由MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、商台DJ黃正宜（阿正）、塔羅師Jan Jan和雜物諮詢師阿橙主持。在最新一集「粉絲插畫家」，眾人就到訪插畫家文地貓的家中替其執屋，作為Jeremy粉絲的文地貓更表示難掩興奮之情全程心心眼。

最新影片推介

▲ 本地著名插畫家文地貓。(圖片來源:影片截圖)

文地貓和丈夫阿象及其弟弟同住2房2廳的單位，間隔設計四正。4位主持人亦表示家居環境看上去尚算整齊乾淨，不過文地貓則笑指廚房調味料太多，而睡房衣服混亂擺放，故這兩個地區才是「執屋重點」。

安排即場「壁咚」環節

▲ 阿正特地安排文地貓假裝拿不到書架頂層的書，然後呼喚Jeremy上前幫忙。(圖片來源:影片截圖)

首先，眾人先執拾門口位置的近2米的書櫃。由於文地貓是名Unicorn(Jeremy粉絲名稱)，因此收藏大量Jeremy的應援物。在收拾過程中，阿正特地安排文地貓假裝拿不到書架頂層的書，然後呼喚Jeremy上前幫忙。當所有人興奮期待Jeremy出手之際，Jeremy即推文地貓老公上前協助，場面相當搞笑。事後，Jeremy亦幫助整理書櫃，更親手擺放自己頭像的應援物於「Jeremy’s Conner」之中。

雜物可影響氣場

▲ 阿象笑指因土地貧瘠問題，令櫃內放滿大量雜物如CD、DVD盒文具及電腦等物品。(圖片來源:影片截圖)

電視櫃是客廳「執屋重點」，阿象笑指因土地貧瘠問題，令櫃內放滿大量雜物如CD、DVD盒文具及電腦等物品。阿橙指不少人會因櫃門可作掩蓋之用，而將櫃桶當作存放物品的「黑洞」，故應將物品分門別類收納。而Jan Jan則指雜物帶有負能量，家中應避免囤積雜物，影響氣場。

睡房執拾大法

▲ Jeremy和阿橙負責將文地貓的衣物斷捨離，笑指衣服像「千層蛋糕」一般擺放。(圖片來源:影片截圖)

Jeremy和阿橙負責將文地貓的衣物斷捨離，笑指衣服像「千層蛋糕」一般擺放，更有不少衣服壓至變形。阿橙建議衣物可摺成同樣大細，並儲於收納籃內，更容易尋找。眾人其後又發現文地貓房間物品除了9成是衣物外，更藏有心經及不少Jeremy的應援物。Jan Jan指若想改善睡眠質素，房門不應對正床頭而宗教物品或其他寢具以外的物品易放客廳，就可增進夫妻感情。有偶像為自己執拾房間之餘，亦成功清理雜物的文地貓表示難以致信，相當感動。

最滿意當然是Jeremy幫我執衣櫃的時候，因為佢真係好細心，仲將D衫分好顏色，再將D衣架分不同顏色去配合，真係好好。

廚房驚現過期20年的七味粉

▲ 在清理過程中，竟然發現一樽2002年的七味粉。(圖片來源:影片截圖)

其後，阿正和Jan Jan轉戰阿象的主場---廚房。由於阿象喜歡下廚及有深入研究，加上文地貓對於擺盤極有要求，所以廚房收藏大量的碗碟及調味料。Jan Jan 指廚房保持整潔能帶旺女主人，因此要善用層架將樽裝及包裝的調味料歸類，並定時清理調味架。然而在清理過程中，竟然發現一樽2002年的七味粉，令最阿正和Jan Jan大感驚訝。

20年前!係米要keep架?我唔敢掉呀!

執屋貼士

▲ 執拾前後對比。(圖片來源:影片截圖)

1) 男女戶主的衣物不易混合擺放，分開擺放更有條理及空間。

2) 電子用品以電線類，應該用盒分開儲存，並裝好去「綠在區區」回收。

3) 執衣櫃時可按季節、場合等進行篩選。而衣服分顏色或同色衣架排放，更覺整齊。

4) 冷衫或毛衣，摺疊及掛好可有效防止衣服變形

5) 書本可以按作者或類型去擺放，更有效及容易查找，若以觀感為主，可以按顏色或大小去排列。

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責任編緝：王明芳