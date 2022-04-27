【車Cam直擊】港女坐巴士冇按鐘過站爆粗辱罵　車長高EQ回應獲網民力撐

▲ 港女無理鬧車長。

坐巴士忘記按鐘時有發生，不過正常的乘客不會將這個責任怪責車長，近日網上流傳影片，一名港女疑因沒有及時按鐘致未能下車，車長告知要到下一站才能停車，該港女即時發爛爆粗辱罵車長，不過車長沒有理會，繼續專心駕駛，直到停站時才說出一句話反擊，影片曝光後，網民大讚車長脾氣好！

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相關片段出自巴士車cam，記錄了1名女乘客大鬧車長的經過，片中可見巴士駛至青衣邨附近，站牌顯示為宜業樓，由於到站前冇人按鐘，車站亦冇乘客示意上車，車長遂直駛至燈位。這時1名女乘客突然稱「唔該」想要下車，車長則指已過站，着她改於下站落車「下個站啦，過咗喇」。而女乘客因而不滿，即大聲要求「開門」，指巴士仍未駛過燈位，又稱下一站「好遠呀，點行返過嚟呀」，更大鬧車長，「出嚟截住你都唔開返畀我」，再向車長講粗口，期間車長只回應1次，指她並沒有按鐘便繼續專注駕駛，並於下一站楓樹窩體育館埋站。當車門打開時，車長才向女乘客方向表示「講嘢之前尊重下人啦，自己唔㩒鐘仲鬧人！」，不過女乘客似乎已落車未有回應。

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不少網民看過片段後，都大讚車長脾氣好及EQ高，對於無理取鬧的港女都能沉著應付，網民留言大讚車長全程沒有做錯「支持車長，乘客請自重，第次落車前就醒一醒」、「唔撳鐘仲大聲夾惡，落唔到車仲要問候車長」、「完全冇做錯又好脾氣，值得一讚」。

亦有街坊指出，兩個車站事實上只相距1個燈位，相距約150米，就算走回上一站都不會用太多時間，「下個站只係一個燈位，咁近都好嘈」、並有網民指出爆疫後很多乘客都不願意按鐘，怕有病毒，經常旨意人按鐘，結果就變成過站，「好多人尤其疫情後，落車唔撳鐘，成日旨意其他人㩒，結果原來得返自己落車，無人撳鐘，跟住又嘈。」

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責任編輯︰王明芳