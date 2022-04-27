【校長專訪】明愛胡振中中學如文化融爐外籍學生佔近半　校長：藉運動外交促進學生族群共融

▲ 集結十多個國籍學生的明愛胡振中中學，近年大推新興運動，特別是南亞傳統運動卡巴迪，還有芬蘭木棋、Teqball等。從中令學生體會不同文化特色，在玩樂中做到真正的和諧共融。

早前在電視劇集《金宵大廈2》中，有演員塗黑皮膚扮菲傭惹起全城熱議，更被指有歧視之嫌。集結十多個國籍學生的明愛胡振中中學校長歐海健指，「最緊要懂得互相尊重，不是用對方語言講句『你好』，就叫共融。」運動便是一道橋樑，如南亞版麻鷹捉雞仔的卡巴迪，在你來我往的埋身戰中，讓同學漸漸打成一片，和諧共融。

明愛胡振中中學就像一個文化大融爐，外籍學生佔了近一半，跟校長歐海健講起歧視事件，他慶幸自分班開始，已將不同國籍的學生「平均分配」，讓他們多了相處的機會。同時學校還成為新興運動的基地，大玩不同國家的特色運動，如南亞版麻鷹捉雞仔的卡巴迪、結合飛鏢和保齡球特色的芬蘭木棋、籃球和乒乓球混合體的匈牙利Teqball等。如歐校長所言的「每項運動背後都存在着一個文化」，正好以「運動外交」進一步增進同學間的情誼，也學會欣賞彼此的文化。

▲ 明愛胡振中中學校長歐海健指，學校以新興運動創造出一個文化共融的契機，體現真正的共融。(湯致遠攝)

推廣南亞運動

外籍學生以南亞裔佔了大多數，歐校長發現南亞裔同學普遍認為自己是小眾，很少對外提及南亞文化。怪不得當學校力推卡巴迪時，他們均大感不可思議和不敢相信，還特地跟歐校長道謝。他說：「運動是很好的載體，不需要言語交流都可以玩，之後又有機會聚在一起飲飲食食，在過程中發現『原來大家都好近似』，多了同理心，慢慢就接納對方的文化。」查實卡巴迪已有幾千年歷史，更是亞運會的運動項目之一，不時亦有國際性賽事舉行，但在香港仍然被冠上「新興」二字。

學校能成為國際新興運動的基地，歐校長指一切都是機緣巧合，原先只想學生多些活動選擇，卻無形中令他們提升了對自身文化的自信，實現了校長理想中的教育理念。「真正的教育，不是教懂小朋友ABCD、變得好叻，而是令他們能夠抬高頭，面向社會，面向人生。」

▲ 學校集結了十多個國籍的學生，他們從運動中更能真心接納彼此，學會認真看待和尊重他人的文化。(圖片由學校提供)

並非純粹玩樂

即使不少南亞裔學生是土生土長的香港人，有些甚至是落地生根的第二、三代，歐校長不禁慨歎，現時社會上很多人都對他們「定型」，如工作多以體力勞動為主，而來自基層的女子多在十七、八歲結婚，無書讀等。體育提供一個渠道，讓他們知道人生不是只有讀書一路。因此學校已將新興運動劃為i-Future的課程之一，比照文化藝術、科技等活動，每周於恆常課堂裏抽出兩節課，讓學生能夠發展多元潛能。

老師和同學大都認為推廣新興運動，是文化交流、共融的體現。歐校長則在這基礎上想得更多更遠。「不是純粹去玩，希望同學在玩的過程中建立目標。運動只是一個載體，亦可以是文化藝術、科技等範疇。將來不是要賺大錢，而是為自己製造多一個選擇。」他的角色就是要想盡辦法為同學創造更多機會和可能性，以尋找未來出路。

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一技之長建自信

歐校長說：「學業固然重要，但學生也可以多一門手藝，多一張證書，如成為專業的卡巴迪教練，甚至裁判等，從中建立對自己的認同感。」就如Manveer及Harmanjot兩位南亞裔同學，除了享受卡巴迪的刺激好玩、透過運動跟本地同學交流之外，更進一步參加學校舉辦的教練課程，到不同的社區中心及學校實習，他們異口同聲說：「每次看到，尤其是本地的學生喜歡玩卡巴迪，喜歡我們的文化，便感到很自豪。我們的夢想是有天能代表香港，參加亞運比賽！」從宣揚自身的文化開始，讓學生建立了能夠抬頭挺胸的自信。

即使沒有運動天賦的同學也能樂在其中，如歐校長所說，大部分新興運動都是處於真正公正平台上進行，不會因體形、運動天賦等令表現有重大差異。文靜的Jena同學一向對運動的興趣不大，卻也被芬蘭木棋吸引，她笑說：「玩法簡單，講求戰術和團隊合作，不喜歡運動也很容易投入其中。」有次她更擔當小導師，指導參觀學校的小學生及家長玩芬蘭木棋，從中感受到在課本上沒有的滿足感。

▲ 學校能成為國際新興運動的基地，多得課外活動主任吳嘉星（左）和助理校長羅旭光的大力推動。(湯致遠攝)

另一位以體育老師為目標的男學生，擅於打籃球的他，試玩芬蘭木棋後不斷練習，歐校長笑說：「他不是特別對芬蘭木棋感興趣，而是認為體育老師要懂得更多，就算他打籃球多出色，也只限於籃球，所以他決定18歲時去考芬蘭木棋的教練牌。」即使學生未必成為職業運動員，但在Slash的世代，將來他們平日可當上班族，公餘時就化身為新興運動的教練，擴闊視野及人生的經驗。

記者：劉妙賢